نتانياهو يخضع لجراحة إزالة البروستاتا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: لن يحضر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى المحكمة يوم الاثنين لمحاكمته بسبب إجراء عملية استئصال البروستاتا في نفس اليوم.

هناك احتمال أيضا أنه لن يظهر أمام المحكمة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المقرر أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتانياهو البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا الأربعاء حيث تم تشخيص "إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا غدا".

وخضع نتنياهو في آذار (مارس)، لعملية جراحية لرتق فتق، حسبما ذكرت "فرانس برس"، وفي تموز (يوليو) من العام الماضي زرع الأطباء لنتانياهو جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.