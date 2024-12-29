"القسام" أعلنت استهداف دبابة ميركافا وقوّة إنقاذ إسرائيلية في جباليا شمالي غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، في بلاغ، عت "استهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوة شديدة الانفجار" في شرق جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأوضحت أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.