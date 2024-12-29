اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الجيش اللبناني اجلى العائلات التي بقيت في القنطرة تحسباً من تكرار توغل قوات الجيش الإسرائيلي فيها، ولفت الى ان عملية الإجلاء حصلت بالتزامن تفجيرات إسرائيلية في رب ثلاثين ومركبا المجاورتين.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش اجلى العائلات التي بقيت في القنطرة بالتزامن مع تفجيرات إسرائيلية في رب ثلاثين ومركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.