الجيش الإسرائيلي: رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة اعترضت الدفاعات الجوية 2 منها وسقطت أخرى

ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه تم "رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة اعترضت الدفاعات الجوية 2 منها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة".
بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن رصد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أت "الدفاعات الجوية اعترضت 2 منها"، مؤكدة سقوط صاروخ في مدينة سديروت بغلاف غزة.
وكانت قد أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في سديروت ونير عام وبلدات أخرى بغلاف غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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