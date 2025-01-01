أمين الرياض يزور الخرج والدلم وحوطة بني تميم والحريق ويطلق عددًا من المشاريع التنموية

زار أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، محافظة الخرج وكان في استقباله الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز وذلك ضمن زيارة الأمين لمحافظات القطاع الجنوبي.

وفي البداية اللقاء تم بحث الموضوعات التنموية والبلدية للمحافظة وسبل الارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها.

بعد ذلك شهدا بديوان المحافظة بحضور عدداً من الأعيان والأهالي ورؤساء المراكز تدشين وتوقيع 7 اتفاقيات لمشاريع حيوية بالمحافظة بقيمة تتجاوز 124 مليون ريال لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات وإعادة تأهيل الطرق وصيانتها بأطوال تجاوزت 35 كم إضافة إلى دراسة وتصميم طرق محورية بمجموع أطوال تجاوزت 22 كم ومشاريع لدرء مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار ومعالجة تجمعات المياه في الأحياء بمساحات تجاوزت 300 ألف متر مربع.

وشملت المشاريع إنشاء ممرات مشاة، معالجة تجمعات السيول، توسعة وإنارة الطرق، وتأهيل الحدائق، إضافة إلى إنشاء ساحة للمعارض والمهرجانات ومرافق أخرى تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.

كما زار الأمير بن عياف، محافظة الدلم، وذلك للاطلاع على أعمال المشاريع البلدية فيها والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجهها.

وتضمنت جولة الأمين زيارة مقر بلدية محافظة الدلم، حيث كان في استقباله رئيس البلدية وعدد من منسوبي البلدية، واطلع سموه على جهود البلدية.

وأتجه الأمين بعد ذلك إلى مقر المركز الحضاري بالمحافظة، وكان في أستقباله محافظ الدلم الأستاذ فهد بن سلطان بن حميد وأهالي الدلم، حيث تم خلال الحفل إطلاق عقود مشاريع البلدية بمبالغ تتجاوز 30 مليون، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المحافظة، وشملت مشاريع صيانة للطرقات، و مشروع سفلتة طرق، وصيانة لشبكات الإنارة بالمحافظة، وستسهم المشاريع في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي زيارة رسمية لبلدية حوطة بني تميم، أطلق أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف عقود المشاريع الجديدة، واطلع على الجهود المبذولة في تطوير المرافق والخدمات، بما في ذلك المنتزه البري ومشاريع تحسين واجهة المحافظة.

وشهدت بلدية حوطة بني تميم خلال عامي 2023-2024 تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المحافظة، وذلك ضمن تطلعات أمانة منطقة الرياض ورؤية المملكة 2030، بتكلفة إجمالية بلغت 10,176,024 ريالًا، وشملت المشاريع إنشاء ممرات مشاة، معالجة تجمعات السيول، توسعة وإنارة الطرق، وتأهيل الحدائق، إضافة إلى إنشاء ساحة للمعارض والمهرجانات ومرافق أخرى تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأختتم أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف زيارته بمحافظة الحريق، وبدأت بزيارة سموه لمبنى البلدية وكان في استقبالة رئيس البلدية وأطلع سموه على جهود البلدية، بعد ذلك اتجه لمقر الحفل في مطل البلدية وألتقى بمحافظ ومدراء الجهات الحكومية وأهالي الحريق، وأطلق سمو الأمين عدد من عقود المشاريع التنموية بمحافظة الحريق، بمبالغ تتجاوز 6 ملايين ريال، وحيث تسهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير الخدمات الأساسية بما يتماشى مع تطلعات سكان المحافظة.

كما تؤكد البلدية بأن هذة المشاريع تعزز الاستدامة، و تسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.