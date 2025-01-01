في يوم ميلادها.. دنيا سمير غانم تستعد لعام مميز في مشوارها الفني خلال 2025

دنيا سمير غانم تفتتح العام الجديد بعرض مسرحي

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دنيا سمير غانم تنافس في رمضان 2025

عودة جديدة للسينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 04:19 مساءً - تحتفل الفنانةاليوم 1 يناير بميلادها ال 40، وستقدم دنيا في هذا العام خطوات مميزة في مشوارها الفني بعد فترة طويلة كانت بعيدة فيها عن الدراما والسينما.ستفتتح دنيا عامها الجديد بلقاء مع جمهورها على المسرح من خلال العرض المسرحي "مكسرة الدنيا" ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على مسرح محمد العلي بداية من يوم 3 وحتى 7 يناير.عبرت دنيا عن سعادتها بهذه التجربة وروجت للمسرحية من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام حيث نشرت البوستر الترويجي للحفل.والمسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي، تقدم خلالها دنيا شخصية حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، وتواجه تحدي في حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.وتستعيد دنيا سمير غانم نشاطها الدرامي من خلال مسلسل "عايشة الدور"، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي ورومانسي خلال 15 حلقة فقط، والعمل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وذلك بعد النجاح الكبير لهما سويًا في مسلسل "جت سليمة" برمضان2023.عام 2025 سيشهد عرض فيلم "روكي الغلابة"، وذلك بعدما تم تأجيله عده مرات خلال العام الماضي، وتدور أحداث في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.فيلم "روكي الغلابة"، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.يمكنك متابعة دنيا سمير غانم قائدة فريق سيرك في مسرحية مكسرة الدنيا بموسم الرياض

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