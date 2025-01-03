الظهور الأول لإبنيْ محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش.. فهل يشبهان والدهما!

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"الدشاش" يتصدر شباك التذاكر في أول يوم عرض

View this post on Instagram A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 08:49 مساءً - حرص كل من كريم ونور الدين ابنيْ الفنانعلى حضور العرض الخاص لفيلم "الدشاش" مع والدهما، ونشر موقع " ET بالعربي" فيديو لهما عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ليسجل بذلك الظهور الأول لهما، وقد بدا التشابه واضحًا بينهما وبين والدهما الفنانفيلم "الدشاش" إنطلق في دور العرض المصرية أول أمس الأربعاء 1 يناير ومقرر طرحه في دور العرض الخليجية يوم 9 يناير، واستطاع الفيلم تصدر شباك التذاكر في اليوم الأول لعرضه محققاً إيرادات بلغت 2.6 مليون جنيهًا مصريًا متفوقاً على باقى الأفلام المنافسة والتي انطلقت في نفس اليوم وهي "المستريحة" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، و"رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة عصام عمر وركين سعد.يُشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب الفنان، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.يجدد تعاونه في "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولتهوسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.يمكنكم متابعة مخرج الدشاش يوجه رسالة طمأنة للفنان محمد سعد..هذا ما قالهلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».