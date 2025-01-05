أول تعليق من رنا سماحة بعد الانفصال: لا أعرف اليأس

أول تعليق من رنا سماحة بعد الانفصال

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رنا سماحة تعلن انفصالها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 05:50 مساءً - بعد عدة أشهر من تداول أنباء حول وجود خلافات بين الفنانةوزوجها سامر أبو طالب، أعلنت سماحة خلال الساعات الماضية انفصالها رسمياً، وفي أول تعليق ورد فعل لها بعد الانفصال، نشرت سماحة فيديو من مقابلة لها تعلن من خلاله قوتها وعدم يأسها تحت أي ظروف.شاركت الفنانة رنا سماحة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو من مقابلة سابقة لها، عبرت من خلاله على قوتها وعدم يأسها، حيث كانت تقول: "معرفش حاجة اسمها يأس في حياتي، يعني أنا إنسان اليأس دا لا يوجد في حياتي".وأكملت سماحة: "أنا مثل أي إنسان في الدنيا ممكن يقع أو يحصل معي مشاكل، لكن برجع أقف مرة أخرى، اليأس غير موجود في قاموسي، وتأكد أنك إذا كنت مظلوم، ربنا هيجبلك حقك ويعوضك، أكتر بكتير من الشيء اللي اتظلمت فيه".كانتقد أعلنت انفصالها من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قالت فيه: "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسمياً بيني وبين أبو ابني متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وكل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".وتفاعل متابعو رنا مع هذا الخبر وتمنوا لها السعادة والاستقرار في حياتها القادمة مع نجلها مالك، وطالبها بعض المتابعين بالتركيز في مشوارها الفني وتقديم أعمال فنية جديدة.

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رنا سماحة ترفض الحديث عن حياتها الشخصية

كانت الفنانةقد خرجت عن صمتها بعد انتشار خبر انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، وقامت رنا بالتوضيح بأنها لا تريد التعليق على أي خبر يخص حياتها الشخصية، وذلك حسب المنشور الذي قامت بنشره عبْر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث قالت رنا: "هاااام. بخصوص ما يتم تداوُله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة الإخوة الصحفيين"، وتابعت أنها تحترم جميع الصحفيين، ولكن هذه رغبتها؛ قائلة: "إنتو على راسي بس أنا معنديش أي تعليق. ولا هيبقى ليا أي تعليق، وشكراً لاهتمامكم جميعاً".جديرٌ بالذكر أن رنا سماحة أعلنت منذ أيام عن إصابة ابنها بمتحور كورونا ؛ وقامت بنشر صورة له في أثناء تلقيه العلاج وطالبت جمهورها بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية.

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