إيرادات شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الأول من عام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 05:50 مساءً - شهدت دور العرض السعودية، خلال الأسبوع الأول من العام الميلادي الجديد 2025 إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث يُعرض 44 فيلماً متنوعاً من حول العالم، وهو الأمر الذي انعكس على شباك التذاكر السعودي، خلال الفترة من 29 من ديسمبر الماضي، وحتى يوم 4 من يناير الجاري.

21.6 مليون ريال إجمالي الإيرادات في أسبوع

أوضحت هيئة الأفلام السعودية أن شباك التذاكر السعودي حقق مبيعات كبيرة طوال الأسبوع الماضي، بلغت 21.6 مليون ريال، ومبيعات تجاوزت 474 ألف تذكرة مبيعة، فيما يواصلبطولة الثلاثي: كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس ودينا الشربيني، للأسبوع الثاني على التوالي، مُحققاً 6.5 مليون ريال، مقابل 121.6 ألف تذكرة مبيعة، فيما بلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل 3 أسابيع، 14.6 مليون ريال، لـ270.4 ألف تذكرة.

وتدور أحداث الفيلم حول "الدكتور أحمد" الذي يعيش حياة مستقرة مع زوجته، التي تطلب منه الزواج من صديقتها المقرَّبة، نتيجة مفاجأة غير متوقَّعة تُغير مجرى حياتهما، وذلك في إطار لايت كوميدي. وهو تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

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"Mufasa: The Lion King" يحتفظ بالمركز الثاني

يحتفظبالمركز الثاني، للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما حقق 3.2 مليون ريال، مقابل 63 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الماضية10.1 مليون ريال، مقابل 188.9 ألف تذكرة، وهو إخراج باري جينكينز، وهو الحائز على جائزة الأوسكار، والسيناريو للكاتب جيف ناثانسون. ويضم الفيلم عدداً من الأغاني لـ لين مانويل ميراندا، ويُشارك في البطولة: آرون بيير بتجسيد شخصية "موفاسا- والد سيمبا"، كيلفن هاريسون جونيور بتجسيد شخصية "سكار".

ويُعَدُّ هذا الفيلم هو الجزء الجديد للفيلم الشهير الأسد الملك "Lion King"، وهو فيلم ملحمي موسيقي أمريكي صدر في عام 2019، وقصته مبنية على أحداث قصة الأسد "سيمبا"، الذي تم إنتاج أول فيلم له عام 1994 وحمل الاسم نفسه.

وجاء فيلم sonic the hedgehog 3 في المركز الثالث، بعدما حقق 2.9 مليون ريال، مقابل 61.3 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 5.2 مليون ريال، مقابل 108.9 ألف تذكرة. وتدور أحداث الفيلم حول ظهور شبيه القنفذ الأزرق "سونيك"، وهو قنفذ آخر ملقب بـ"شادو"، ويبدأ في استخدام أساليب ماكرة؛ معتمداً على ذكائه الشديد؛ ما يدفع "سونيك" و"ناكلز" و"تايلز" للاتحاد في سبيل التصدِّي له.

"هوبال" في المركز الرابع

وفي الأسبوع الأول له هناك، جاء الفيلم السعودي "" في المركز الرابع، حيث حقق 1.5 مليون ريال، مقابل 32.7 ألف تذكرة، والعمل بطولة: إبراهيم الحساوي في دور الجد "ليام"، مشعل المطيري في دور الابن "شنار" ميلا الزهراني في دور "سرا"، حمدي الفريدي في دور "بتال"، حمد فرحان في دور "عساف"، أمل سامي في دور "ريفة".

وتدور أحداث الفيلم السعودي هوبال، في أثناء فترة التسعينيات في السعودية، عندما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة في وسط الصحراء بعد هجر القرية التي كانوا يعيشون فيها، وحينها تتعرض "ريفة" ابنة العائلة إلى مرض معدٍ يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها؛ لتبدأ الأم في التفكير بطرق للتخلص من قوانين الجد، وإنقاذ ابنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موت ريفة.

ليلى علوي في المركز الخامس بـ"المستريحة"

فيما ذهب المركز الخامس، إلىبالتزامن مع الأسبوع الأول له في دور العرض السعودية، حيث حقق 1.4 مليون ريال، مقابل 26.9 ألف تذكرة، والعمل بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، وتأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور قصته حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب؛ لاستعادة ألماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها؛ فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الألماسة.

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