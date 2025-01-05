نجمات تنتظر استقبال أطفالهن في 2025.. سلمى أبو ضيف الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 05:50 مساءً - تعيش بعض النجمات حالة من السعادة الغامرة خلال هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع تعايشهن مع تجربة الحمل والاستمتاع بتفاصيل مختلفة تماماً عن التي اعتدن عليها، ومن المفترض أن يشهد عام 2025 استقبال هؤلاء النجمات لأطفالهن الجدد.

كارمن سليمان تُرزق طفلاً جديداً

أعلنت كارمن سليمان خبر حملها في مولودها الثاني خلال الفترة الماضية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فشاركت جمهورها ومتابعيها هذا الخبر من خلال جلسة تصوير مميزة جمعتها بزوجها مصطفى جاد.

وقد أجرت كارمن بعد إعلان حملها عدداً من اللقاءات وأكدت أنها وصلت لمرحلة متقدمة في الحمل، ورفضت الكشف عن نوع الجنين في الوقت الحالي.

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ريم سامي وتجربة حملها الأولى

سلمي أبو ضيف تنتظر ابنتها الأولى

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خديجة معاذ تستمتع بتجربة الحمل

خديجة معاذ الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

الفنانة ريم سامي فاجأت الجمهور بخبر حملها خلال وجودها في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأكدت ابتعادها التام عن التمثيل خلال الفترة الحالة وتركيزها على الاستمتاع بهذه التجربة التي تعيشها لأول مرة، وفضلت التكتم على نوع الجنين خلال هذه الفترة.مفاجآت سلمى أبو ضيف لم تتوقف عند إعلان خبر زواجها المفاجئ، لكنها صدمت الجمهور بخبر حملها من خلال جلسة تصوير شاركتها عبر إنستغرام، وعلى غير المعتاد كشفتأنها ولادتها الأولى ستكون فتاة، وعلى الرغم من التنمر الذي تعرضت له لكنها ردت بكل قوة قائلة: "إن السخرية من حجم بطني أمرٌ مثير للاشمئزاز وعمل من أعمال التنمر، لقد شعرت بالخجل من جسدي طوال الوقت بسبب مدى نحافتي، والآن أواجه التنمر بسبب حجم بطني! وأتلقى رسائل تطلب مني التوقف عن إظهار بطني، أعتقد أن حملي لا ينبغي أن يمنعني من العمل. ولا أعتقد أنني يجب أن أخفي حملي لأنه يؤذي بصرك! ببساطة لا تنظر إلى صورتي لأنني أحب حملي وسوف أتقبله حتى النهاية".الفنانةدخلت القفص الذهبي في أغسطس الماضي، واحتفلت بزواجها في حفل مميز في بالي، وخلال الأشهر الماضية أعلنت خبر حملها، وقامت بإعادة مشاركة الصور التي نشرها بعض المتابعين لها عبر ستوري حسابها على إنستغرام، وعلى ما يبدو أنتستمتع بهذه التجربة، فهي ما زالت تواصل أنشطتها الفنية حتى الآن.

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