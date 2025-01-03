بعد وفاة دلال عبد العزيز.. محمد هنيدي يكشف عن مصير أرض النفاق 2!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 08:49 مساءً - كشف الفنان محمد هنيدي عن مصير الجزء الثاني من مسلسله "أرض النفاق"، وخاصة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، والذي قد أعلن منذ فترة عن تحضيره.
وتابع محمد هنيدي: "لكن لازم نعمل "أرض النفاق 2" إن شاء الله بتتكتب وبنشتغل عليها لأن الناس حبوها ممكن ينزل في موسم رمضان وممكن خارج رمضان أعمله 10 حبات بنفكر ليه في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".
يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "أرض النفاق"، عرض في موسم دراما رمضان لعام 2018، وشارك في الجزء الأول بجانب محمد هنيدي، كل من هنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، سيناريو أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب يوسف السباعي. وتم تقديمها في السينما من قبلُ في فيلم حمل الاسم نفسه، وقام ببطولته كلٌّ من: فؤادالمهندس وشويكار.
يأتي مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج وائل فرج، ويشاركه في المسلسل عدد من النجوم منهم صبري فواز، نهى عابدين، سماء إبراهيم وآخرون، ويجسد خلاله هنيدي شخصية "عبد الستار" المحامي الشرير، الذي يفيق من غيبوبة بعد 20 عامًا ومعروف بتاريخه الشرس، وعندما يفيق يتعامل مع الصدمات التي تقابله في العصر الجديد والتحديات ويحاول الإصلاح من ماضيه.
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محمد هنيدي يكشف عن مصير "أرض النفاق 2"تحدث الفنان محمد هنيدي لموقع " ET بالعربي" وكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسله "أرض النفاق" وخاصة بعد وفاة أحد أبطاله وهي الفنانة دلال عبد العزيز، حيث قال : " أرض النفاق أنا بعشقه وجيت في وقت وأكدت لو هشتغل مسلسل هعمل "أرض النفاق" الحمد لله حبيتها جدا ورد فعلها مع الناس كان جميل جدا، معظم الشركات حابين ده بس عايزين حاجة جديدة دلوقتي".
وتابع محمد هنيدي: "لكن لازم نعمل "أرض النفاق 2" إن شاء الله بتتكتب وبنشتغل عليها لأن الناس حبوها ممكن ينزل في موسم رمضان وممكن خارج رمضان أعمله 10 حبات بنفكر ليه في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".
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محمد هنيدي يتحدث عن أحدث أعماله الفنيةكما كشف محمد هنيدي عن أحدث أعماله الفنية، قائلًا : "عندي مسرحية "المجانين" هتتعرض في موسم الرياض أول فبراير، وبعمل فيلم سينما حلو هروح أعمله في بالي هيتصور كله هناك مش عشان أماكن التصوير لكن لأنه قصة حقيقة حصلت هناك".
يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "أرض النفاق"، عرض في موسم دراما رمضان لعام 2018، وشارك في الجزء الأول بجانب محمد هنيدي، كل من هنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، سيناريو أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب يوسف السباعي. وتم تقديمها في السينما من قبلُ في فيلم حمل الاسم نفسه، وقام ببطولته كلٌّ من: فؤادالمهندس وشويكار.
محمد هنيدي يعود للماراثون الرمضاني بـ شهادة معاملة أطفاليُذكر أن الفنان محمد هنيدي يعود بـ"شهادة معاملة أطفال" إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات، وقد بدأ تصوير أول مشاهده في المسلسل، وذلك لعرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025.
يأتي مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج وائل فرج، ويشاركه في المسلسل عدد من النجوم منهم صبري فواز، نهى عابدين، سماء إبراهيم وآخرون، ويجسد خلاله هنيدي شخصية "عبد الستار" المحامي الشرير، الذي يفيق من غيبوبة بعد 20 عامًا ومعروف بتاريخه الشرس، وعندما يفيق يتعامل مع الصدمات التي تقابله في العصر الجديد والتحديات ويحاول الإصلاح من ماضيه.
https://www.instagram.com/p/DCPKNXngJiR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DCPKNXngJiR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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آخر أعمال محمد هنيدييُذكر أن النجم محمد هنيدي قد عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول"، بطولة: نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ. وقد دارت أحداثها حول الأستاذ رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة، الذي يعود بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.
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