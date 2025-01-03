بعد وفاة دلال عبد العزيز.. محمد هنيدي يكشف عن مصير أرض النفاق 2!

محمد هنيدي يكشف عن مصير "أرض النفاق 2"

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محمد هنيدي يتحدث عن أحدث أعماله الفنية

محمد هنيدي يعود للماراثون الرمضاني بـ شهادة معاملة أطفال

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آخر أعمال محمد هنيدي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 08:49 مساءً - كشف الفنانعن مصير الجزء الثاني من مسلسله "أرض النفاق"، وخاصة بعد وفاة الفنانة، والذي قد أعلن منذ فترة عن تحضيره.تحدث الفنانلموقع " ET بالعربي" وكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسله "أرض النفاق" وخاصة بعد وفاة أحد أبطاله وهي الفنانة، حيث قال : " أرض النفاق أنا بعشقه وجيت في وقت وأكدت لو هشتغل مسلسل هعمل "أرض النفاق" الحمد لله حبيتها جدا ورد فعلها مع الناس كان جميل جدا، معظم الشركات حابين ده بس عايزين حاجة جديدة دلوقتي".وتابع: "لكن لازم نعمل "أرض النفاق 2" إن شاء الله بتتكتب وبنشتغل عليها لأن الناس حبوها ممكن ينزل في موسم رمضان وممكن خارج رمضان أعمله 10 حبات بنفكر ليه في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".كما كشفعن أحدث أعماله الفنية، قائلًا : "عندي مسرحية "المجانين" هتتعرض في موسم الرياض أول فبراير، وبعمل فيلم سينما حلو هروح أعمله في بالي هيتصور كله هناك مش عشان أماكن التصوير لكن لأنه قصة حقيقة حصلت هناك".يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "أرض النفاق"، عرض في موسم دراما رمضان لعام 2018، وشارك في الجزء الأول بجانب، كل من هنا شيحة،، سامي مغاوري، سيناريو أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب يوسف السباعي. وتم تقديمها في السينما من قبلُ في فيلم حمل الاسم نفسه، ‏وقام ببطولته كلٌّ من: فؤادالمهندس وشويكار.يُذكر أن الفنانيعود بـ"شهادة معاملة أطفال" إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات، وقد بدأ تصوير أول مشاهده في المسلسل، وذلك لعرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025.يأتي مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج وائل فرج، ويشاركه في المسلسل عدد من النجوم منهم صبري فواز، نهى عابدين، سماء إبراهيم وآخرون، ويجسد خلاله هنيدي شخصية "عبد الستار" المحامي الشرير، الذي يفيق من غيبوبة بعد 20 عامًا ومعروف بتاريخه الشرس، وعندما يفيق يتعامل مع الصدمات التي تقابله في العصر الجديد والتحديات ويحاول الإصلاح من ماضيه.يُذكر أن النجمقد عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول"، بطولة:، محمد ثروت، نانسي صلاح، أحمد ‏سلطان، محمود حافظ. وقد دارت أحداثها حول الأستاذ رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة، الذي يعود بعد سنوات من الغياب إلى إدارة ‏المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.

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