الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرات في الضهيرة وطيرحرفا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ جرافات إسرائيلية قامت بأعمال هندسية داخل الاراضي اللبنانية عند أطراف بلدة الضهيرة الحدودية، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في الضهيرة وطيرحرفا، بعد تفجير صباحي عند مثلث طيرحرفا.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأنّ "الجيش الاسرائيلي سينسحب خلال الايام المقبلة بشكل كامل من بلدة الناقورة ويسلم المسؤولية للجيش اللبناني تحت إشراف أميركي"، بحسب زعمه.

وادّعى الموقع أنّ "الاميركيين سيتولون السيطرة على المعبر الذي يعرف كنقطة استراتيجية، مع الالتزام بنشر الجيش اللبناني والسيطرة الكاملة عليه ودفع حزب الله للخارج".

وقال الموقع إنّ الجيش الإسرائيلي "يوضح أنّه باستثناء هذه المنطقة، فإن اسرائيل لن تنسحب بالضرورة من الاراضي اللبنانية في نهاية مهلة الـ60 يوما".

وأمس، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، على أن الحزب قال إنه يعطي "فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأنّنا سنصبر، لا يعني هذا أنّنا سنصبر لمدة 60 يومًا ولا يعني هذا أنّنا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يومًا، صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نُواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية، قد ينفذ صبرنا قبل 60 يومًا وقد يستمر، هذا أمر تُقرّره القيادة".