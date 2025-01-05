"المرصد السوري": انفجارات في مستودعات ذخيرة قرب دمشق

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّه "دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق في وقت سابق اليوم، يعتقد أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي، مما أثار حالة من الهلع بين السكان في المناطق المجاورة".

وحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "الانفجارات وقعت في مستودعات للذخيرة تابعة لقوات النظام السوري السابق في الكتيبة 55 – دفاع جوي في سفوح جبل المانع بالقرب من الكسوة في ريف دمشق، ما أسفر عن تصاعد كثيف للأدخنة واهتزازات قوية في محيط المنطقة، ولم تُسجل حتى اللحظة خسائر بشرية".