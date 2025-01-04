شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 10.. هبة مجدى تهدّئ فتاة منهارة وشخص مصاب فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه التي تحمل اسم "شهادة حق" من تأليف سيف قنصوة وإخراج عمرو موسى، فى إحدى قرى الفيوم عام 2019، حيث يظهر شاب يدعى ربيع يجسد دوره إسلام خالد، وهو فى حالة انهيار.

تأتى فاطمة والتي تجسد دورها الفنانة هبة مجدى ويطلب ربيع منها السماح، وأنه لم يقم بشىء، في حين تصطحب فاطمة فتاة في حالة هدوء بعد بكاء شديد، وتحاول فاطمة تهدئتها في منزلها الذى يتواجد فيه شخص مصاب ويحاول بعض أهالى القرية إسعافه.

الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه بعنوان شهادة حق، تلقى الضوء على قضية هتك العرض التي تعد من أكبر الجرائم التي لا يتهاون فيها القانون المصري، حيث تتناول الحلقة إحدى قضايا هتك العرض في محافظة الفيوم والتي راحت ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجنى عليها.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.