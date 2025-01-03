هايلي بيبر تستقبل العام الجديدة بصورة مميزة لطفلها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 10:21 مساءً - إحتفلت النجمة هايلي بيبر بقدوم العام الجديد 2025 من خلال نشر صورة لطفلها وزوجها جاستن بيبر عبر خاصية "ستوري"بحسابها الخاص في "إنستغرام".

هايلي بيبر تظهر بدون ماكياج بصورة جمعتها بطفلها

وكانت قد نشرت هايلي بيبر صورة طفلها يوم الأربعاء الماضي مع أول أيام العام الجديد 2025، والتي جاءت بالأبيض والأسود، وظهرت في الجزء الثاني من الصورة من خلالها هايلي بدون ماكياج، وهي تُقبّل قدم نجلها جاك وتمسك بكاحله.

جاستن وهايلي بيبر يرحبان بطفلهما

وجاءت تلك الصورة ممُاثلة لما نشره زوجها في أغسطس الماضي عند ميلاد نجلهما، حيث نشر الصورة عبر "إنستغرام" وعلق عليها: "مرحبًا بك في منزلك جاك بلوز بيبر"، كما نشرت هايلي الصورة حينها عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستغرام" وعلقت عليها باسم طفلها الصغير مع دمية دب ورمز تعبيري على شكل قلب أزرق.

https://www.instagram.com/p/C_CV7GLJBA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_CV7GLJBA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_CV7GLJBA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هايلي بيبر تُحيي ذكرى زواجها من جاستن

يُذكر أن في أكتوبر الماضي حلّت الذكرى الخامسة لزواج الثنائي الشهير واللذين حظيا في السنوات الماضية بشهرة عالمية جاستن وهايلي بيبر، حيث أقاما حفل زفافهما 30 سبتمبر 2019، مع ذكرى ميلاد مصمم الأزياء الراحل فيرجيل أبلوه والذي كانت تربطه صداقة قوية بـ هايلي بيبر، وأيضاً صمم لها فستان زفافها، وشاركها في العديد من تفاصيل الحفل بخصوص إطلالتها وتصاميم الحفل.

وقد شاركت هايلي بيبر حينها صوراً جديدة عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الشخصية بـ"إنستغرام" من يوم زفافها، وذلك تكريماً لصديقها الراحل مصمم الأزياء فيرجيل أبلوه، وأيضاً لإحياء ذكرى زواجها الخامسة.

ونشرت صورة لها مع أبلوه بفستان زفافها، والذي توفي في 28 نوفمبر عام 2021، عن عمر ناهز الـ41 عاماً، متأثراً بإصابته بـ مرض السرطان إلى جانب المزيد من صور الزفاف، وعلقت قائلة: "يوم ميلاد سعيد، نحن نفتقدك! شكراً لك على تصميم فستان الزفاف الأكثر سحراً لي"، كما نشرت صورة أخرى بصحبة زوجها جاستين بيبر، وعلقت عليها: "حتى يفرقنا الموت".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».