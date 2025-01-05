بعد تصدرها الترند كأول عروس في 2025.. مي فاروق تكشف كواليس جديدة من حفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 07:19 مساءً - طرحت المطربة مي فاروق منذ ساعات، من خلال حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية أحدث أغانيها التي تحمل اسم "باركوا"، وقد روجت مي للأغنية من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وفاجأت مي فاروق كل جمهورها ومتابعيها في الفيديو كليب بإطلالة مختلفة، حيث ظهرت بفستان زفاف ولوك مختلف عن فستانها الأساسي، مرتديةً فستاناً أبيض ضيقاً بأكمام طويلة، مطرزاً بالكامل، كما اعتمدت تسريحة "ذيل الحصان" مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.
الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.
وتقول كلمات الأغنية: زغرطولنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة.. ارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة".
بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا النصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبو سريع، والمطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.
يمكنكم متابعة: الصور الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
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مي فاروق تكشف كواليس جديدة من زفافها في باركوانشرت مي فاروق من خلال حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو من أحدث كليباتها بعنوان "باركوا"، وذلك بعد حفل زفافها الذي تصدرت من خلاله ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في المقطع وهي تغني مع زوجها محمد العمروسي من زفافهما، كما ظهر في الفيديو كليب الخاص بالأغنية استعداداتهما ولقطات من حفل الزفاف.
وفاجأت مي فاروق كل جمهورها ومتابعيها في الفيديو كليب بإطلالة مختلفة، حيث ظهرت بفستان زفاف ولوك مختلف عن فستانها الأساسي، مرتديةً فستاناً أبيض ضيقاً بأكمام طويلة، مطرزاً بالكامل، كما اعتمدت تسريحة "ذيل الحصان" مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.
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A post shared by Mai Farouk | مي فاروق (@maifarouk)
الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.
وتقول كلمات الأغنية: زغرطولنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة.. ارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة".
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسييُذكر أنه احتفلت الفنانة مي فاروق يوم الخميس 2 من يناير بحفل زفافها من الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما، والفنانة هبة عبد الحكيم، والفنانة وعد السعودية، وريهام عبد الحكيم.
بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا النصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبو سريع، والمطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.
يمكنكم متابعة: الصور الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي في يناير 2024وكانت مي فاروق قد احتفلت بخطبتها من محمد العمروسي في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربون، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوي وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».