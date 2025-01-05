شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة تهز مدينة إب .. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �زت قبل قليل جريمة مروعة محافظة إب وقال شهود عيان :في إب قريه الشجب عزله الثوابي جبلة قتل المواطن احمد_نعمان_اسنكدر فيما لاذ القاتل بالفرار



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