الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يناقشان المستجدات الإقليمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، إذ ناقشا في الاتصال ذاته المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.