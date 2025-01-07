الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يناقشان المستجدات الإقليمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، إذ ناقشا في الاتصال ذاته المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.
الرياض - كتب موسى القحطاني -
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، إذ ناقشا في الاتصال ذاته المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام