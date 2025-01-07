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الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يناقشان المستجدات الإقليمية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، إذ ناقشا في الاتصال ذاته المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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