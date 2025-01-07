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الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يزرع 66 قوقعة سمعية خلال 20 ساعة في الريحانية التركية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزراعة 66 قوقعة سمعية خلال 20 ساعة، وذلك ضمن برنامج "سمع " الطبي التطوعي للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة في مدينة الريحانية بجمهورية تركيا، والمقام خلال الفترة من 26 ديسمبر 2024م وحتى2 يناير 2025م، بمشاركة 43 متطوعًا بمختلف التخصصات الطبية.

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الفريق الطبي مع المستفيدين 

 

 

وأكد المركز في تصريح للعربية.نت أن إجمالي العمليات التي أجريت بلغ خلال الحملة 142 عملية لزراعة القوقعة السمعية للأطفال السوريين تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

 

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

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خلال عمليات زراعة القوقعة 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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