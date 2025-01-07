الخليج اليوم .. سوريا تستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء أن البلاد ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر.

ونقلت الوكالة عن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء القول إن السفينتينن ستولدان 800 ميغاوات، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في سوريا، الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50% تقريبا.





وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها أصدرت رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية، وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية، مع حظر التعامل مع إيران وروسيا.

وبحسب الوزارة، تمهد هذه الخطوة الطريق لتحسين الظروف المعيشية في البلاد مشيرة إلى أن الترخيص سيستمر 6 أشهر مع مراقبة الوضع على الأرض.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا جدا عن تخفيف القيود عن تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء إلى سوريا مع الإبقاء على نظام العقوبات الصارم.

ومن شأن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن أن يبعث بإشارة حسن نية للحكام الجدد في سوريا بينما يهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الظروف المعيشية الصعبة في الدولة التي مزقتها الحرب مع التحرك بحذر في الوقت نفسه والحفاظ على النفوذ الأميركي.