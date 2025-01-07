الخليج اليوم .. لأول مرة منذ عامين.. المبعوث الأممي يصل صنعاء لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، إلى العاصمة صنعاء لأول مرة منذ نحو عامين، لعقد مباحثات مع جماعة الحوثيين بشأن الموظفين الأمميين المعتقلين لديهم منذ يونيو العام الماضي.

وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن المبعوث الأممي إلى اليمن وصل اليوم إلى صنعاء قادما من العاصمة العمانية مسقط.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر هويته أنه من المقرر أن يبحث المبعوث الأممي مع قيادة الحوثيين سبل حل أزمة اليمن والإفراج عن الموظفين الأممين المحتجزين لدى الجماعة.

كما يتوقع أن يتم بحث خفض التصعيد مع استمرار هجمات الحوثيين على سفن في البحرين الأحمر والعربي، ومواقع في إسرائيل .

وكان المبعوث الأممي قد عقد مباحثات يوم أمس في مسقط مع مسؤولين عمانيين تناولت سبل حل الأزمة اليمنية.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.