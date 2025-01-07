رمضان 2025: ريهام حجاج تجسد دور مراسلة صحفية في مسلسلها أثينا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:50 صباحاً - بدأت الفنانة ريهام حجاج منذ أيام تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "أثينا" الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، وتقدم خلال أحداث العمل الدراما الاجتماعية بشكلٍ مشوق وهو اللون الذي اعتادت عليه في السنوات الماضية، وعلمت "الخليج 365" أن ريهام تظهر خلال الأحداث بشخصية مراسلة صحفية.

أبطال مسلسل "أثينا"

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من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة فانتيدج ومقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانبحجاج كلٌ من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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وتتعاون ريهام حجاج مع المؤلف محمد ناير للمرة الأولى، وذلك بعدما اعتمدت على السيناريست أيمن سلامة في كتابة معظم مسلسلاتها، حيث قدمت معه 4 أعمال من 5 أعمال قامت ببطولتها ريهام حجاج في موسم دراما رمضان خلال السنوات الأخيرة وهي: "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي، "يوتيرن" و"جميلة" و"صدفة" من إخراج سامح عبد العزيز.

"صدفة" آخر أعمال ريهام حجاج

قدمت ريهام حجاج آخر أعمالها، مسلسل "صدفة" في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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ودارت الأحداث حول مُدرّسة التاريخ (صدفة)، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئاً، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها، وفي الوقت نفسه يناقش العمل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديداً والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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