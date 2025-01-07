تفاصيل شخصية مي عز الدين في الحب كله مع آسر ياسين رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:50 صباحاً - تجاوزت الفنانة مي عز الدين أحزانها على وفاة والدتها، وبدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "الحب كله" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وعلمت "الخليج 365" أن مي عز الدين تظهر خلال أحداث العمل بشخصية سيدة متزوجة من تاجر أدوات منزلية، ولديها ابن منه، ويتم الطلاق بينهما وتبدأ معاناتها بعد ذلك.

عودة مي عز الدين لدراما رمضان

وتعود مي عز الدين إلى دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن منافسات العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل "سوق الكانتو" الذي قدمته بمشاركة الفنان أمير كرارة والفنان فتحي عبد الوهاب، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2023.