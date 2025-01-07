لقطة طريفة وأخرى إنسانية في حفل نانسي عجرم بالرياض.. ماذا فعلت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:50 صباحاً - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً كبيراً بالرياض، وذلك على مسرح أبو بكر سالم الذي امتلأ عن آخره قبل بدء الحفل بساعات من قبل جمهور ومحبي نانسي.

وقدمت نانسي باقة متنوعة من أغانيها التي أشعلت بها الحفل وتفاعل معها الحضور بصورة كبيرة سواء بالتصفيق الحار أو بترديد كلمات تلك الأغاني، وشهد الحفل عدة لقطات بين الطريفة والعفوية، هذا ما سوف نتعرف إليه أكثر من خلال السطور التالية.

قفزة غير متوقعة

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لحظة إنسانية

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من بين اللقطات الطريفة التي جعلت اسم النجمة نانسي عجرم ترند محرك البحث الشهير "غوغل" هو ما فعلته على مسرح حفلها؛ إذ فاجأت جمهورها بالقفز من عليه من أجل التقاط صور وفيديوهات مع جمهورها والتفاعل معهم من مسافة قريبة، هذا الأمر أسعد جمهورها ومحبيها الذين أبدوا إعجابهم بما فلعته نجمتهم المفضلة.كما شهد الحفل لقطة أخرى غلب عليها الجانب الإنساني، وهى إعطاء سيدة من ذوي الهمم باقة ورد للفنانةالتي تفاعلت معها بصورة سريعة بالذهاب لها ثم بالانحناء لها تقديراً لما فعلته هذه المعجبة، وسط إشادة كبيرة من الجمهور بسبب رد فعلالذي جاء سريعاً.

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تفاصيل أحدث أغاني نانسي عجرم

كما كشفت نانسي عجرم عن تفاصيل أحدث أغانيها التي تعاونت فيها مع الملحن الراحل محمد رحيم ؛ إذ قالت في تصريحات صحفية على هامش الحفل، إن الأغنية تحمل اسم "طول عمري نجمة"، وهي آخر أغنية أخذتها من الملحن محمد رحيم، منوهة بأن هذه الأغنية سيتم طرحها قريباً على منصات الموسيقى المختلفة وقناتها الرسمية على موقع " اليوتيوب".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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