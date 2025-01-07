قصات شعر تخفي تجاعيد الرقبة من أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:50 صباحاً - هل تعانين من تجاعيد الرقبة ولا ترغبين في الخضوع للتقنيات والجراحات التجميلية؟ إذاً، ليس لديك خيار أفضل من اعتماد واحدة من قصات الشعر الرائجة التي تخفي تجاعيد الرقبة بشكل طبيعي وتضمن لك مظهراً أنثوياً متجدداً ومميزاً. وتتراوح قصات الشعر هذه بين الطويلة المدرجة والقصيرة نسبياً التي تصل عند حدود الرقبة وقصات الشعر المتوسط الطول.

ولتسهيل الاختيار أمامك، رصدنا لك في ما يلي، مجموعة قصات شعر رائجة تخفي تجاعيد الرقبة من وحي عروض الأزياء في أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025؛ ما يضفي على مظهرك جمالاً استثنائياً ويساعدك في إخفاء التجاعيد بشكل مبتكر وطبيعي.

قصَّة الشعر الكاريه الطويل (Long Bob)

من عرض ستيلا مكارتني Stella Mccartney -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



تتميز هذه القصة بطول يصل إلى حدود الكتفين، وبأنها من قصات الشعر البسيطة والجذابة في آنٍ؛ حيث تمنحك مظهراً أنيقاً وعصرياً، ومع اعتماد الفرق النصفي سينسدل شعرك عند منطقة الرقبة بشكل انسيابي يمكن من خلاله إخفاء تجاعيد الرقبة أو تمويه مظهرها ليصبح أقل حدة وبروزاً. كما أن التموجات الخفيفة في هذه القصة تحدد شكل الوجه لتمنحك طلة عصرية. يمكنك اعتماد قصة الشعر الكاريه الطويل من وحي عارضة دار ستيلا مكارتني Stella Mccartney في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025.

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قصة الشعر ذات طبقات حول الوجه

من عرض أونفون ديبريم Enfants Deprimes -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



ترتكز قصة الشعر هذه على طبقات تغمر الوجه والرقبة، طويلة وغير متناظرة، مع خصلات تمتد على طول الوجه والرقبة؛ ما يمنح الشعر شكلاً حيوياً ومتحركاً وفي الوقت ذاته يساعد في تجاعيد الرقبة. كما أن طبقات الشعر الطويلة والقصيرة في هذه القصة حول الوجه والرقبة تخلق تأثيراً يخفي التجاعيد ويجعل الشعر محط الانتباه. بإمكانك التألق بهذه القصة من دار أونفون ديبريم Enfants Deprimes في أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025.

قصة البيكسي الطويل مع غرة قصيرة غير متساوية الطول

من عرض نيكولو باسكاليتي Niccolò Pasqualetti -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



تعتمد قصة البيكسي الطويل على درجات الشعر المتدرجة المائلة التي بإمكانها أن تغمر الرقبة لتبعد الانتباه نحو التجاعيد والترهلات، كما أن الغرة القصيرة ذات التدرجات المختلفة يمكن أن تكون خياراً عصرياً مميزاً؛ إذ تمنحك مظهراً أكثر حيوية وشباباً. كما بإمكانك أيضاً اعتماد الغرة الجانبية المائلة التي تغطي جزءاً من الوجه والرقبة. تألقي بقصة البيكسي الطويل مع غرة قصيرة غير متساوية الطول على غرار عارضة دار نيكولو باسكاليتي Niccolò Pasqualetti في أسبوع باريس للموضة لربيع وصيف 2025.

قصة الشعر الطويل المتدرج

من عرض زايمرمان Zimmermann -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



إذا كنت ترغبين في إخفاء تجاعيد الرقبة والحفاظ على شعرك طويلاً في الوقت نفسه؛ فإن قصة الشعر الطويل المتدرج هي خيار مثالي لك كونها تعتمد على طبقات تلفت الانتباه إلى وجه بعيداً عن منطقة الرقبة؛ حيث إن طبقات الشعر المتدرجة يمكن أن تغطي الرقبة بشكل طبيعي وتخلق إطاراً جذاباً للوجه. لكن عند اعتماد هذه القصة، احرصي على أن تكون تدرجات الشعر طويلة نسبياً لتمنحك مظهراً ناعماً وانسيابياً. وقد اخترنا لك قصة الشعر الطويل المتدرج من عرض زايمرمان Zimmermann في أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2025.

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خيارات تسريحات شعر تخفي تجاعيد الرقبة

تسريحة ذيل الحصان المنخفض: إذا كنتِ تفضلين تسريحة الشعر المرفوع، يمكنك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفض، مع ترك خصلات شعر منسدلة حول الوجه لتغطية جوانب الرقبة.

تسريحة الشعر الكثيف والمموج: إذا كان شعرك كثيفاً أو مموجاً، يمكنك تركه منسدلًا بطريقة طبيعية مع بعض التموجات التي تحجب الرقبة.

نصائح إضافية يمكن اتباعها لإخفاء تجاعيد الرقبة

اختيار لون الشعر المناسب: اختاري الألوان الداكنة أو تلك التي تحتوي على خصلات فاتحة؛ فهي يمكن أن تشوِّش الانتباه عن الرقبة، وأن تختاري ألوان الشعر مثل الأسود أو البني الداكن مع خصلات فاتحة عند أسفل الشعر؛ يساعد في إخفاء التجاعيد بشكل طبيعي.

ارتداء الأكسسوارات: إضافة أكسسوارات مثل الأقراط الطويلة أو السلاسل القصيرة توجه الانتباه نحو الوجه والأعلى؛ ما يساعد في تمويه تجاعيد الرقبة وإبراز إطلالتكِ بشكل مميز. كما أن تنسيق الأكسسوارات مع قصات الشعر يعطي مظهراً عصرياً وجذاباً.

هكذا تجعلين إطلالتك أكثر شباباً

احرصي دائماً على العناية بشعركِ؛ فهي أساس جمال أي قصة شعر أو تسريحة شعر، كما أن تأثيرها يجعل مظهرك أكثر شباباً وحيوية؛ لذلك من المهم أن تهتمي بصحته من خلال العلاجات المناسبة واختيار المنتجات المناسبة لنوع شعرك. الشعر الصحي والمعتنى به سيبرز أي قصة تختارينها وسيمنحكِ إطلالة شبابية رائعة. استمتعي بتجربة هذه القصات المميزة، وابدئي في إحداث تغيير يعكس شخصيتكِ وجمالك الفريد.