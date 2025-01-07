جينيفر لوبيز وبن أفليك ينهيان إجراءات الطلاق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:50 صباحاً - بعد عقود من علاقة حب قوية جمعتهما كُللت بالزواج في 2022، تقدمت جينيفر لوبيز بطلب طلاق من بن أفليك في 20 من أغسطس العام الماضي 2024، بعد عامين من الزواج، ويبدو أن قرار لوبيز كان بلا رجعة، حيث تم الطلاق رسمياً بينهما.

طلاق جينيفر لوبيز وبن أفليك بشكلٍ رسمي

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وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة People، لم يصمد زواج ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك المعروفين إعلامياً باسم بنيفر، حيث تم الطلاق رسمياً بينهما، وقد جاء الحُكم بعد ما يقرب من 20 أسبوعاً من تقديم لوبيز طلباً إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا لحل الزواج في 20 من أغسطس، من دون محامٍ، وطلبت عدم وجود دعم زوجي لأيٍّ من الطرفين، لتقسيم أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن الطبيعة الدقيقة لمجتمعهما، وأصولهما شبه المجتمعية، وممتلكاتهما والتزاماتهما المنفصلة، غير معروفة وسيتم تحديدها.

وذكرت لوبيز أن تاريخ 26 من إبريل، هو تاريخ انفصالهما واستشهدت بالاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بوصفها سبباً للانفصال.

جينيفر لوبيز توقِّع رسمياً أوراق الطلاق من بن أفليك

تزوج الزوجان السابقان، في حفلٍ متواضع في لاس فيجاس في يوليو 2022، واحتفلا لاحقاً بزواجهما بحفلٍ كبير في جورجيا أمام الأصدقاء والعائلة في 20 من أغسطس 2022. ولكن بعد عامين من الزواج، وبعد أشهر من الشائعات، التي تبين أنها حقاً كانت أشهر من الخلافات والانفصال، وقَّعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أوراق طلاقها رسمياً من زوجها الممثل الأمريكي بن أفليك، يوم الثلاثاء، 20 من أغسطس 2024.

فبعد عامين من الزواج، وقصة حب قديمة حديثة أشبه بالأفلام، قدمت لوبيز، البالغة من العمر 55 عاماً، طلب الطلاق من أفليك، البالغ من العمر 52 عاماً، وفقاً لما أكدته مصادر متعددة لمجلة "PEOPLE"، فيما كانت مجلة TMZ أول من ذكر الخبر.

ووقَّعت لوبيز طلب الطلاق في المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، وحددت تاريخ الانفصال في 26 من إبريل 2024.

وقد اختارت النجمة تاريخاً من المفترض أن يكون مميزاً لها؛ إذ إنها وبن، وعلى الرغم من أنهما تزوجا في لاس فيغاس في 17 من يوليو 2022؛ فإن 20 من أغسطس يصادف الذكرى الثانية لحفل الزفاف التقليدي لهما، الذي احتفلا به في جورجيا.

وذكر مصدر لمجلة مقرب من النجمة لمجلة "PEOPLE" أنها حقاً حزينة، كما قال: "لقد حاولت جاهدة جعل الأمور تسير على ما يُرام، وهي تشعر بالحزن الشديد، وفي الوقت الحالي الأطفال هم الأولوية القصوى، كما كانوا دائماً".

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