بطريقة مميزة... مذيعة الطفولة أصالة كامل تعلن حملها بطفلها الأول 

أصالة كامل تعلن حملها بطفلها الأول

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زواج مذيعة "إم بي سي 3" أصالة كامل

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سطور عن أصالة كامل

أصالة كامل ولدت في القاهرة وعرفها الجمهور من خلال قناة "إم بي سي 3"، وقدمت برنامج "تسالي أحلى عالم".

بدأت أصالة كامل مسيرتها في عمر 5 سنوات من خلال الإعلانات، ثم شاركت في المسلسل الخليجي "أم نورة"، وكان عمرها 10 سنوات، وشاركت في عدد من الأعمال الخليجية، منها "نص درزن" و"الجيران" و"عودة أم الدويس" و"زيرو فور".

وبعد 8 سنوات من العمل في "إم بي سي 3" قررت ترك القناة، وفي عام 2020 اتجهت إلى العمل بعيداً عن الإعلام، وأصبحت بلوجرْ.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 07:19 مساءً - أعلنتمذيعة "إم بي سي 3" السابقة، حملها بطريقة مميزة جداً، من خلال مشاركة جمهورها ومتابعيها عدداً من الصور من جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شاركتكل متابعيها ومحبيها من خلال حسابها على "إنستغرام"، عدداً من الصور من جلسة تصوير برفقة زوجها، تعلن من خلالها انتظارهما مولودهما الأول، وظهرت أصالة في الصور، وهي تجلس برفقة زوجها ويلعبان "بلاي ستيشن".وعلقتعلى الصور قائلة: "بعض الأسرار كبيرة جداً بحيث لا يمكن الاحتفاظ بها، قلوبنا مليئة بالحب، ونحن ننتظر انضمام اللاعب الثالث إلينا هذا الصيف".بعد 5 سنوات حب كانت مذيعة "إم بي سي 3" أصالة كامل، قد احتفلت بعقد قرانها، في يوليو الماضي 2024، وكشفت من خلال عدد من الفيديوهات والصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عن تفاصيل خطوبتها وطريقة تقدُم العريس لها، والتي حرصت في البداية على إخفاء وجهه وهويته، إلا أن الفيديوهات والصور الأخيرة كشفت عنه.حيث تقدم حبيبلخطبتها يوم ميلادها الـ28 وفاجأها بـ خاتم الخطوبة، ووثقت أصالة اللحظة من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ونشرت صوراً وهي تحتضن خطيبها الذي أخفى وجهه بباقة الورود.يمكنكم متابعة حصاد 2024: أبرز زيجات وحفلات زفاف المشاهير في 2024ثم احتفلتبعقد قرانها، وخلال الحفل أطلت أصالة بإطلالتين مختلفتين؛ الأولى بفستان أبيض واسع وطرحة بيضاء تناسب لحظات عقد القران.أما الثانية فارتدت أصالة فستاناً ضيقاً باللون الأخضر مكشوف الكتفين، ظهرت به وهي ترتدي الشبكة، وقد عمدت أصالة على إخفاء وجه العريس، كما فعلت عندما أعلنت عن خطبتها.وأصالة كانت حريصة أن تشارك متابعيها بكل تفاصيل فرحتها، وبالرغم من حرصها أن تخفي وجه عريسها الإماراتي خالد الخوري، إلا أن فيديوهاتها الأخيرة كشفت عنه، والذي من الواضح أن تم التعارف خلال الجيم، وبدا ذلك من خلال أحد منشورات أصالة والتي كتبت فيها: "5 سنوات من التدريب أتت بثمارها".فكل متابعي ومحبي أصالة يعرفون أن التدريب والجيم جزء أساسي من حياتها، وحتى أنها تفضل إعداد الطعام الخاص بها في منزلها حتى تحافظ على لياقتها وصحتها، وتقوم بمشاركة هذه الوصفات مع كل متابعيها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».