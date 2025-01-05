بصورة من الطفولة فرح الزاهد تحتفل بيوم ميلاد شقيقتها هنا.. فهل تغيرت ملامحهما؟

فرح الزاهد تحتفل بيوم ميلاد شقيقتها هنا

هنا الزاهد وشقيقتها فرح - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب فرح الزاهد على إنستغرام

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آخر مشاركات هنا الزاهد الفنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 07:19 مساءً - احتفلت الفنانةبيوم ميلاد شقيقتهاوالذي يوافق اليوم 5 يناير بطريقة مميزة، حيث نشرت صورة جمعتهما من الطفولة، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام".حرصت الفنانةعلى الاحتفال بيوم ميلاد شقيقتها النجمة هنا الزاهد، وذلك من خلال استرجاع ذكريات طفولتهما معاً، بنشر صورة من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، ظهرت في الصورة هنا وهي تقبل فرح.كما هنأتبيوم ميلادها أيضاً والدتها السيدة شيرين المنزلاوي، وذلك بنشر صورة جمعتهما من خلال حساب الأخيرة عبر "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "النهار ده خمسة يناير يعني عيد ميلاد أول فرحتي يعني النهار ده من كام سنة ربنا بعتلي هدية، وكانت أحلى وأغلى هدية بنوتي وأول فرحة لي في الدنيا".وأكملت السيدة شيرين والدة: "أنا فاكرة يوم ولادتك بكل تفاصليها اتولدت فجر يوم خمسة، وكانت ولادة صعبة جداً بس لما شفتك كل الصعب راح، واتبدل لأحلى شعور في الدنيا كل سنة وأنت بخير وسعادة وهنا ويجعل الهنا كله في حياتك، ويجعل حظك زي اسمك الهنا بحبك بحبك بحبك".اطلعوا على: نسقي إطلالات شتوية من وحي هنا الزاهد بأسلوب مرحيُعرض لـحالياً بالسينما فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بجانب عدد كبير من النجوم، وهم مي عمر، هشام ماجد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، وآخرون، وهو من تأليف محمد صادق ومقتبس من رواية بالاسم ذاته، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.وفي سياقٍ آخر، شاركتفي مسرحية "الباشا" التي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض من الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح بكر الشدي حتى يوم 1 يناير، بجانب الفنان كريم عبد العزيز، هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرين، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبو المعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟يمكنكم متابعة ما بين الطفولة والمراهقة: مشاهير يشاركون صوراً نادرة لهم تعرّفي إليهم!كما تواصلتصوير فيلم "الشاطر" الذي يجمعها بالفنان أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي لعرضه في دور العرض خلال عام 2025، ويشارك في بطولة الفيلم مصطفى غريب، عادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.وتنتظرطرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، في موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك"، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».