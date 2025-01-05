شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم قوات الانتقالي على قصر المعاشيق...وزير الدفاع يلتقي بشلال شائع ومصادر تكشف نتائج اللقاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم في العاصمة عدن برئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن شلال علي شائع هادي لبحث التنسيق بين القوات المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب لملاحقة التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، وسبل تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب لملاحقة التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى تأمين الممرات البحرية والحيوية التي تمثل شريانًا اقتصاديًا عالميًا.

كما تم التأكيد على ضرورة رفع اليقظة الأمنية لمكافحة تسرب العناصر الإرهابية من القرن الإفريقي عبر الممرات البحرية الاستراتيجية.

وشدد اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرار التنسيق بين القوات المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب لمواجهة هذا الخطر المشترك الذي يستهدف الأمن الإقليمي والدولي.