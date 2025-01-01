مستودعات الرياض تفوق 12 منطقة

سجلت مستودعات التخزين في مناطق المملكة خلال العام الماضي 12.451 مستودعا، وفاقت مستودعات الرياض مستودعات 12 منطقة مجتمعة ممثلة في: جازان، وحائل، وتبوك، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية، والباحة، وعسير، والقصيم، والمدينة المنورة، والشرقية، ومكة المكرمة بـ53%، في وقت تصدرت المستودعات العامة تراخيص المستودعات حسب التصنيف بـ56%، وبلغت المساحة الإجمالية للمستودعات 22.852.974 مليون م².

12.451 ترخيصا

كشف تقرير التخزين والخدمات اللوجستية للعام الماضي، أعداد تراخيص مستودعات الأنشطة، والتي بلغت 12.451 ترخيصا لـ22 نشاطا للمستودعات، وتصدرت المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع تراخيص المستودعات، حيث بلغ إجمالي التراخيص 6916 ترخيصا بـ56%، وحلت مخازن المواد الغذائية الجافة ثانيا بإجمالي 1537 ترخيصا بـ12%، ومخازن المواد الغذائية المبردة ثالثا بإجمالي 1373 ترخيصا بـ11%، ومراكز التوزيع للأغذية والمشروبات رابعا، بإجمالي 496 ترخيصا بـ4%، والتخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق والمنتجات الزراعية خامسا، بإجمالي 454 ترخيصا بـ3.64%، ومخازن الأجهزة والمنتجات الطبية خامسا، بإجمالي 356 ترخيصا بـ3%.

مستودعات عامة

سيطرت المستودعات العامة على تراخيص المستودعات حسب التصنيف، حيث بلغت إجمالي تراخيص المستودعات العامة 6923 ترخيصا بـ56%، وحلت مستودعات محددة الرطوبة ثانيا، بإجمالي 2115 ترخيصا بـ17%، ومستودعات مبردة ثالثا، بإجمالي 2006 ترخيصا بـ16%، ومستودعات ذات خطورة متوسطة رابعا، بإجمالي 1360 ترخيصا بـ11%، ومستودعات مغطاة ومظللة خامسا، بإجمالي 47 ترخيصا بـ0.37%.

مناطق المملكة

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من المستودعات في مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي المستودعات 6584 مستودعا بـ53%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 2224 مستودعا بـ18%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 1783 مستودعا بـ14%، والقصيم رابعا، بإجمالي 487 مستودعا بـ4%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 388 مستودعا بـ3%، وعسير سادسا، بإجمالي 318 مستودعا بـ2.55%، في المقابل، حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة مستودعات بـ32 مستودعا، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ56 مستودعا، ونجران ثالثا بـ79 مستودعا، وتساوت الجوف وتبوك رابعا بـ96 مستودعا لكل منهما، وحائل خامسا بـ108 مستودعات، وجازان سادسا بـ200 مستودع.

أكثر المناطق مستودعات

الرياض: 53%

مكة المكرمة: 18%

الشرقية: 14%

القصيم: 4%

المدينة المنورة: 3%

عسير: 2.55%

أقل المناطق

الباحة: 32

الحدود الشمالية: 56

نجران: 79

تبوك والجوف: 96

حائل: 108

جازان: 200

تراخيص المستودعات حسب التصنيف

مستودعات عامة: 56%

مستودعات محددة الرطوبة: 17%

مستودعات مبردة: 16%

ذات خطورة متوسطة: 11%

مستودعات مغطاة ومظللة: 0.37%