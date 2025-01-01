أجواء غائمة ماطرة على مناطق متفرقة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، مع طقس غائم ورياح شديدة مثيرة للغبار والأتربة، مع بداية العام الميلادي 2025، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويحذر المركز الوطني للأرصاد الجمهور من هواة ممارسة الألعاب الرياضية البحرية من ارتياد البحر نظراً للاضطراب الشديد لحركة الأمواج في الخليج العربي.

وتفصيلاً، أفاد المركز بأن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً ويصل إلى 9 أقدام في الخليج العربي، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الحالة حتى صباح الجمعة.

وساد اليوم مع بداية العام الميلادي 2025 طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة، ونشاط للرياح مثيرة للغبار على اليابسة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الخميس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار على اليابسة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس «الجمعة» غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عُمان.