تكنولوجيا: ظهور العلامة الفرعية “Jovi” من Vivo وهاتفها الذكي 5G الميسور السعر على Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo على ما يبدو لإطلاق علامة تجارية فرعية جديدة باسم “Jovi”، التي تستهدف سوق الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة والمستوى المبتدئ.

قد تكون الشائعات قد حصلت على دعم إضافي من خلال قائمة جديدة على Geekbench، حيث كشف الجهاز المزعوم تحت هذه العلامة التجارية، والذي يُحتمل أن يحمل اسم Jovi Y39 5G، عن بعض التفاصيل المهمة. ظهر هاتف Vivo برقم الطراز V2444A على منصة Geekbench، مما يسلط الضوء على مواصفاته التقنية.

تشير القائمة إلى أن الهاتف يعمل بمعالج ثماني النواة بسرعة قصوى تصل إلى 2.21 جيجا هرتز، مع وحدة معالجة رسومات Adreno 613. هذه المواصفات قد توحي باستخدام معالج Snapdragon 4 Gen 2، الذي يدعم الاتصال بشبكات 5G، مما يجعل الهاتف خيارًا مثيرًا للمشترين المهتمين بالميزانية الذين يرغبون في الاستفادة من تقنيات الجيل التالي.

كما يعمل الجهاز بنظام Android 15، ما يعني أنه سيأتي مع أحدث التحسينات البرمجية. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول مواصفات الأجهزة حتى الآن.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف قد يُطرح تحت اسم Jovi Y39 5G، وهو جزء من العلامة التجارية الفرعية التي يُقال إنها موجهة للهواتف المتوسطة والمنخفضة التكلفة.

تتوافق هذه القائمة مع التقارير السابقة التي ألمحت إلى أن Jovi ستكون علامة فرعية مخصصة لأجهزة من فئة الميزانية. في الوقت الحالي، لم تُعلن Vivo رسميًا عن العلامة التجارية الفرعية Jovi أو خططها المستقبلية.

ووفقًا للتقارير، قد يتم إطلاق الأجهزة المخصصة لهذه العلامة في البداية في الصين، مع إمكانية أن تبقى حصريّة للسوق المحلية لبضعة أشهر. وفي حال نجاحها، قد تتوسع العلامة التجارية إلى أسواق أخرى.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Vivo ستستمر في هذه التشكيلة أو ربما تؤجلها أو تلغيها تمامًا. ومع ذلك، يبدو أن Jovi تمثل خطوة من Vivo لتعزيز وجودها في سوق الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، التي توفر للمستهلكين خيارات مميزة وذات تقنيات حديثة مثل اتصال 5G.

إذا كانت الشائعات صحيحة، فإن Jovi Y39 5G قد يكون بداية جيدة لشركة Vivo للاستفادة من الطلب المتزايد على أجهزة 5G بأسعار معقولة. ولكن، حتى تقوم الشركة بإصدار إعلان رسمي، يجب التعامل مع هذه الأخبار بحذر.

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