شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إرهابى بإيران.. اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، وقوع هجوم وصفته بـ"الإرهابي" استهدف أحد قادة شرطة مدينة "بندر لنجة" بمحافظة هرمزجان، الواقعة جنوب شرقي إيران.



ونقلت وكالة أنباء "تسنيم"، مساء السبت، عن حاكم مدينة "بندر لنجة"، فؤاد مراد زاده، أنه تم استهداف أحد مسؤولي الشرطة والأمن في المدينة من قبل "إرهابيين"، وأنه "في هذه الحادثة قتل قائد الشرطة وقتل المهاجم".