شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات الجيش السودانى تقصف مواقع لميليشيا الدعم السريع غربى أم درمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت مسيرات الجيش السوداني عددا من المواقع التابعة لميليشيا الدعم السريع غربي أم درمان، وفقا لما جاء فى قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قصفت مسيرات الجيش السوداني مواقع ميليشيا الدعم السريع وسط الخرطوم بحري، أمس السبت، حسبما أفاد به مراسل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" مقتل وإصابة العشرات جراء استهداف مسيرة تابعة لميليشيا الدعم السريع قرية "قوز بينا" جنوب شرق معسكر زمزم شمالي دارفور.