شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ حوثى سقط فى مديرية الوضيع بمحافظة أبين جنوبى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها ، بأن صاروخ حوثي سقط في مديرية الوضيع بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل طلبت من أمريكا توجيه ضربة مشتركة ضد الحوثيين في اليمن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

في نفس السياق، أشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إلى أن هناك غارة جوية استهدفت مديرية معين في محافظة صعدة.