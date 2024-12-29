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صاروخ حوثى سقط فى مديرية الوضيع بمحافظة أبين جنوبى اليمن

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القاهرة - سامية سيد - قالت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها ، بأن صاروخ حوثي سقط في مديرية الوضيع بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل طلبت من أمريكا توجيه ضربة مشتركة ضد الحوثيين في اليمن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

في نفس السياق، أشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إلى أن هناك غارة جوية استهدفت مديرية معين في محافظة صعدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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