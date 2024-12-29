شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء فى غارة للاحتلال على منزل فى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل شمال غربي مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في شارع النفق شمال غرب مدينة غزة، وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.