من هو الحمدان الذي طالب جمهور السعودية أن يرفع رأسه؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: لعب عبدالله الحمدان، نجم المنتخب السعودي، دور البطولة في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"، وهو النجم الذي يمكن منحه لقب "الاحتياطي السوبر"، فقد كان على مقاعد البدلاء وبمشاركته في مباراة السعودية والعراق سجل ثنائية وصعد بمنتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره العراقي بنتيجة 3-1، مساء السبت، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" المقامة حالياً في الكويت.

ويدين "الأخضر" بالفضل في الفوز إلى المهاجم البديل عبدالله الحمدان، الذي تألق بتسجيل الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 81 و86 من عمر اللقاء بعد نزوله كبديل لمدة 20 دقيقة.

ومنح الحمدان بذلك منتخب السعودية بطاقة التأهل للمربع الذهبي كوصيف للمجموعة الثانية، فيما ودع حامل اللقب العراق، البطولة الخليجية من دور المجموعات.

الحمدان خلال احتفاليته بالأهداف التي سجلها في المرمى العراقي أشار إلى الجماهير في ملعب المباراة برفع رأسه عالياً، كما أشار بيديه ليطلب من يونس محمود الصمت، رداً على تقليل النجم العراقي المعتزل من حظوظ منتخب السعودية في الفوز باللقب.

منافسة على لقب هداف خليجي 26

ليس هذا فحسب، بل أصبح الحمدان هدافاً للنسخة الحالية من "خليجي 26" برصيد 3 أهداف مشاركة مع النجم العماني عصام الصبحي، وفي رصيده 3 أهداف أيضاً، وسوف يشهد ما تبقى من مشوار البطولة صراعاً بينهما للفوز بلقب الهداف، خاصة أن عمان والسعودية سوف يكملان مشوار البطولة، كما أن السعودي مصعب الجوير، والبحريني علي مدن، والكويتي محمد دحام لدى كل منهم ثنائية تهديفية، ويمكن لأي منهم دخول صراع الهدافين.

من هو عبدالله الحمدان؟

عبد الله عبد الرحمن الحمدان، من مواليد 13 أيلول (سبتمبر) 1999، ويعد واحداً من المواهب الواعدة في كرة القدم السعودية، وفقاً لتقرير بوابة العين.

صاحب الـ25 عاماً خريج أكاديمية الشباب، وبرز اسمه عام 2018 بعد انتقاله إلى سبورتنغ خيخون الإسباني، ضمن صفقات انتقال 9 لاعبين من الدوري السعودي لإسبانيا.

وانضم الحمدان إلى فريق سبورتنغ خيخون تحت 19 عامًا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل أن يعود إلى الشباب بعد انتهاء موسم 2017-2018.

وفي كانون الثاني (يناير) 2019، دوَّن الحمدان أول ظهور احترافي له مع الفريق الأول للشباب بكأس الملك، قبل أن يشارك لأول مرة في الشهر التالي بالدوري السعودي للمحترفين.

وبعدما فرض نفسه مع الشباب، خاصة في النصف الأول لموسم 2020-2021، انضم الحمدان لصفوف الهلال في شباط (فبراير) 2021 مقابل رسوم قدرها 3 ملايين ريال سعودي.

ماذا قدم عبدالله الحمدان مع الهلال؟

خاض الحمدان أكثر من 100 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، لكنه لم يسجل سوى 9 أهداف، حيث يتم الاعتماد عليه كبديل

وفي الموسم الحالي ظهر اللاعب في 4 مباريات بالدوري السعودي (2 كأساسي و2 كبديل)، وتمكن من صنع هدفين دون تسجيل أي هدف.

وعلى المستوى الدولي، شارك الحمدان لأول مرة مع المنتخب السعودي في مباراة ودية ضد مالي في 5 أيلول (سبتمبر) 2019.

وحتى الآن في 28 مباراة دولية، سجل الحمدان 7 أهداف، بينها 3 في النسخة الحالية لبطولة خليجي 26، حيث كان هدفه الأول كبديل أيضا في المباراة أمام اليمن.