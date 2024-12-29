تكنولوجيا: ابل تستعد لعقد حدث في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط ابل لعقد حدث في 4 و5 من شهر يناير المقبل لإصدار إعلان جديد، إلا أن الإعلان التشويقي الذي جاء من ابل لم يقدم تفاصيل حول المنتج أو الخدمة المرتقب الكشف عنها خلال الحدث.

شاركت ابل إعلانات تشويقية مؤخراً لبرامج Apple TV+، كما جاءت الإعلانات التشويقية بعبارة “انظر بنفسك”، إلا أن الحملة الإعلانية لم تكشف بشكل واضح عن ماهية الإعلان المرتقب خلال الحدث.

ولقد أشارت بعض التوقعات إلى أن ابل ستقدم خدمة “Apple TV+” لجميع المستخدمين بشكل مجاني، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وترتكز هذه التوقعات على عرض سابق قدم من ابل في 2020، حيث أتاحت ابل للمستخدمين الوصول إلى عروض “Apple TV+” بشكل مجاني خلال فترة زمنية محدودة.

يذكر أن شركة ابل تقدم عرض مجاني لمستخدمي أجهزة الشركة الجديدة بالحصول على 3 أشهر تجريبية في خدمة Apple TV+، ومن ثم تتوفر الخدمة بإشتراك شهري مقابل 10 دولارات تقريباً.

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