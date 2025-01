شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لشركات كبرى خفضت أعداد موظفيها خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عام وحشى من عمليات التسريح فى عام 2023، واصلت الشركات هذا العام خفض الوظائف فى مجالات التكنولوجيا والإعلام والتمويل والتصنيع والتجزئة، حيث أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا وآى بى إم وجوجل ومايكروسوفت عن تسريحات للعمال.

وأفادت شركة ResumeBuilder فى استطلاع للرأى فى أواخر ديسمبر أن ما يقرب من 40% من قادة الأعمال توقعوا تسريحًا للعمال هذا العام، وتحدثت شركة ResumeBuilder إلى حوالى 900 قائد فى منظمات تضم أكثر من 10 موظفين.

وكان الذكاء الاصطناعى أحد العوامل الرئيسية التى ذكرها المستجيبون للاستطلاع، وقال حوالى أربعة من كل 10 قادة إنهم سيجرون عمليات تسريح للعمال حيث يحلون محل العمال بالذكاء الاصطناعي، وفى العام الماضي، أعلنت Dropbox وGoogle وIBM عن تخفيضات فى الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

فيما يلى أبرز الشركات التى تخطط أو تنفذ بالفعل تخفيضات فى الوظائف فى عام 2024: Microchip Tech تغلق مصنعًا فى أريزونا

قالت Microchip Technology، وهى شركة تصنيع شرائح لمجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية، إنها ستغلق منشأة فى تيمبي، أريزونا، حيث تتعامل مع طلبات أبطأ من المتوقع.

ومن المتوقع أن يؤثر الإغلاق على حوالى 500 وظيفة من إجمالى 22300 وظيفة فى الشركة، وفقًا لما ذكرته شركة Microchip، وسوف يتم الإغلاق على مراحل وينتهى فى سبتمبر 2025.

وانخفض سهم الشركة بنحو 3٪ فى تداولات ما بعد ساعات العمل وانخفض بنسبة 22٪ منذ بداية العام.

بوينج تفكر فى تسريح 400 عامل

فى أكتوبر، قالت بوينج إنها ستخفض 10٪ من قوتها العاملة العالمية التى يبلغ عددها 170 ألفًا، وستشمل خطة التخفيض 2199 موظفًا فى واشنطن و 50 آخرين فى ولاية أوريجون، وفقًا لملفات الشركة.

وكجزء من التخفيضات، قامت بوينج بتسريح أكثر من 400 عامل من نقابتها المهنية فى مجال الطيران والفضاء، وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن 438 عضوًا فى جمعية موظفى الهندسة المهنية فى مجال الطيران والفضاء (SPEEA) تلقوا إشعارات بالفصل من العمل.

وشملت هذه الإشعارات المهندسين والعلماء والمحللين والفنيين ووظائف أخرى، حسبما ذكرت الصحيفة.

AMD تسرح ما يقرب من 4% من قوتها العاملة

أكدت AMD أنها ستخفض عدد موظفيها العالميين، الذين بلغ عددهم حوالى 26000 موظف إجمالى اعتبارًا من ديسمبر 2023.

وقال ممثل AMD فى بيان لموقع Business Insider: "كجزء من مواءمة مواردنا مع أكبر فرص النمو لدينا، فإننا نتخذ عددًا من الخطوات المستهدفة التى ستؤدى للأسف إلى تقليل قوة العمل العالمية لدينا بنحو 4٪. نحن ملتزمون بمعاملة الموظفين المتأثرين باحترام ومساعدتهم خلال هذا التحول".

وفقًا لبلومبرج، فإن التخفيضات تستهدف أدوار المبيعات والتسويق فى مجالات مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب.

ميتا تسرح مزيد من الموظفين

تقوم Meta بإلغاء بعض الأدوار فى وحدات بما فى ذلك Instagram وWhatsApp وقسم الواقع الافتراضى والواقع المعزز Reality Labs.

و"أكد متحدث باسم Meta لصحيفة BI فى 17 أكتوبر أن التغييرات التى أجراها لضمان توافق الموارد مع أهدافهم الاستراتيجية طويلة الأجل واستراتيجية الموقع،" وأضاف "يتضمن هذا نقل بعض الفرق إلى مواقع مختلفة، ونقل بعض الموظفين إلى أدوار مختلفة."

من غير الواضح عدد الأدوار التى ستتأثر، لكن Meta قلصت موظفيها بشكل كبير فى العام ونصف العام، مع أكثر من 20 ألف وظيفة تم تسريحها منذ عام 2022.

TikTok تسرح الموظفين كجزء من تعديل المحتوى

تخفض TikTok الموظفين فى مواقع مختلفة كجزء من التغييرات فى استراتيجية تعديل المحتوى، وأخبر متحدث باسم الشركة المملوكة للصين رويترز فى أكتوبر أن 80٪ من المحتوى تُزال الوظائف التى تنتهك سياستها الآن من خلال التكنولوجيا الآلية.

لم تقدم الشركة تفاصيل عن العدد الدقيق للوظائف التى ألغتها، لكنها أخبرت رويترز أن التخفيضات ستؤثر على "عدة مئات" من الموظفين.

جوجل تسرّح مئات العمال الآخرين فى عام 2024

فى 10 يناير ، سرّحت جوجل مئات العمال فى قسم الهندسة المركزى وأعضاء فرق الأجهزة - بما فى ذلك أولئك الذين يعملون على مساعدها الصوتي.

وفى رسالة بريد إلكترونى إلى بعض الموظفين المتضررين، شجعتهم الشركة على التفكير فى التقدم لوظائف شاغرة فى جوجل إذا كانوا يريدون البقاء فى وظائفهم. وذكر البريد الإلكترونى أن 9 أبريل كان آخر يوم لأولئك غير القادرين على تأمين وظيفة جديدة.

سرّحت ديسكورد 170 موظفًا

علم موظفو Discord عن عمليات التسريح فى اجتماع شامل ومذكرة أرسلها الرئيس التنفيذى جيسون سيترون فى أوائل يناير.

وقال سيترون فى المذكرة: "لقد نمت بسرعة ووسعنا قوتنا العاملة بشكل أسرع، وزادت بمقدار 5 أضعاف منذ عام 2020، ونتيجة لذلك، تولينا المزيد من المشاريع وأصبحنا أقل كفاءة فى كيفية عملنا".

وفى أغسطس 2023، خفضت Discord عدد موظفيها بنسبة 4٪، ووفقًا لشبكة CNBC، بلغت قيمة الشركة 15 مليار دولار فى عام 2021.

تويتش تخفض أكثر من 500 وظيفة

كما أعلنت شركة تويتش المملوكة لشركة أمازون عن تخفيضات فى الوظائف، حيث أعلن الرئيس التنفيذى دان كلانسى عن عمليات التسريح فى مذكرة، وأخبر الموظفين أنه فى حين حاولت الشركة خفض التكاليف، فإن العملية أكبر "بشكل كبير" مما هو ضروري.

كتب كلانسي: "كما تعلمون جميعًا، لقد عملنا بجد على مدار العام الماضى لإدارة أعمالنا بشكل مستدام قدر الإمكان. لسوء الحظ، لا يزال لدينا عمل يجب القيام به لتعديل حجم شركتنا وأنا آسف لمشاركة أننا نتخذ الخطوة المؤلمة لتقليل عدد موظفينا بما يزيد قليلاً عن 500 شخص عبر Twitch".

eBay تخفض 1000 وظيفة

فى مذكرة بتاريخ 23 يناير ، أخبر الرئيس التنفيذى جيمى إيانونى الموظفين أن عمليات التسريح التى تقوم بها eBay ستؤثر على نحو 9% من قوة العمل فى الشركة.

أخبر إيانونى الموظفين أن عمليات التسريح ضرورية لأن "إجمالى عدد الموظفين والنفقات فى الشركة تجاوز نمو أعمالنا".

مايكروسوفت تخفض 650 وظيفة فى Xbox

ستقوم مايكروسوفت بتسريح مئات الموظفين فى قسم ألعاب Xbox، وفقًا لما أوردته بلومبرج لأول مرة فى سبتمبر.

وذكرت الوكالة أن تخفيضات الوظائف ستؤثر بشكل أساسى على العاملين فى الوظائف المؤسسية والدعم، نقلاً عن مذكرة أرسلها رئيس Microsoft Gaming Phil Spencer.

يأتى هذا بعد أن قامت الشركة أيضًا بتسريح 1900 عامل فى Activision و Xbox و ZeniMax فى أواخر يناير.

أعلنت شركة Snap عن المزيد من عمليات التسريح

أعلنت الشركة التى تقف وراء Snapchat فى فبراير أنها تقلص قوتها العاملة العالمية بنسبة 10٪، وفقًا لإيداع SEC.

Zoom تخفض 150 وظيفة

أعلنت Zoom عن تسريح 150 وظيفة فى فبراير ، وهو ما يعادل حوالى 2% من قوتها العاملة، وكانت قد أعلنت أنها ستسرح 1300 شخص فى فبراير السابق.

سونى تستغنى عن 900 عامل

أعلنت الشركة فى 27 فبراير أن Insomniac Games، التى طورت سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Spider-Man، بالإضافة إلى Naughty Dog، المطورين وراء ألعاب الفيديو الرائدة لشركة Sony "The Last of Us"، تأثرت بالتخفيضات.

كتب رئيس استوديوهات بلاى ستيشن هيرمين هولست: "إن تقديم التجارب الاجتماعية عبر الإنترنت والحفاظ عليها - مما يسمح للاعبى بلاى ستيشن باستكشاف عوالمنا بطرق مختلفة - بالإضافة إلى إطلاق الألعاب على أجهزة إضافية مثل الكمبيوتر الشخصى والهاتف المحمول، يتطلب نهجًا مختلفًا وموارد مختلفة".

وأضاف هولست أن بعض الألعاب قيد التطوير سيتم إيقافها، رغم أنه لم يذكر أى منها.

Electronic Arts تقلص قوتها العاملة بنسبة 5٪

أفادت بلومبرج فى أواخر فبراير أن شركة Electronic Arts تستغنى عن حوالى 670 عاملاً، أى ما يعادل 5٪ من قوتها العاملة، وألغت شركة الألعاب لعبتين محمولتين فى وقت سابق من فبراير، ووصفتها بأنها قرار صعب فى بيان أصدرته إلى GamesIndustry.biz.

أفادت التقارير أن الرئيس التنفيذى أندرو ويلسون أخبر الموظفين فى مذكرة أنه "سيبتعد عن تطوير الملكية الفكرية المرخصة المستقبلية التى لا نعتقد أنها ستنجح فى صناعتنا المتغيرة"، وقال ويلسون أيضًا فى المذكرة إن التخفيضات جاءت نتيجة لتحول احتياجات العملاء وإعادة تركيز الشركة، حسبما ذكرت بلومبرج.

IBM تخفض عدد الموظفين فى التسويق والاتصالات

أبلغ كبير مسؤولى الاتصالات فى آى بى إم جوناثان أداشيك الموظفين فى 12 مارس أنه سيخفض عدد الموظفين، حسبما ذكرت شبكة سى إن بى سي، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر.

قال متحدث باسم آى بى إم لـ Business Insider فى بيان إن التخفيضات تتبع إجراءً أوسع نطاقًا للقوى العاملة أعلنت عنه الشركة خلال مكالمة الأرباح فى يناير.

كانت شركة IBM واضحة أيضًا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعى على قوتها العاملة، فى مايو 2023، قال الرئيس التنفيذى لشركة IBM، أرفيند كريشنا، إن الشركة تتوقع إيقاف التوظيف فى الأدوار التى يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي، وخاصة فى مجالات مثل الموارد البشرية وغيرها من الإدارات التى لا تتعامل مع المستهلكين.

أمازون تسرح مئات الموظفين فى قسم التخزين السحابى

أفادت بلومبرج فى 3 أبريل أن أمازون ستخفض مئات الوظائف من قسم الحوسبة السحابية المعروف باسم Amazon Web Services، وأفادت بلومبرج أن التخفيض سيؤثر على الموظفين فى فريق المبيعات والتسويق وأولئك الذين يعملون فى مجال التكنولوجيا لمتاجر التجزئة.

وقال متحدث باسم أمازون لبلومبرج: "لقد حددنا بعض المجالات المستهدفة فى المنظمة التى نحتاج إلى تبسيطها من أجل مواصلة تركيز جهودنا على المجالات الاستراتيجية الرئيسية التى نعتقد أنها ستحقق أقصى تأثير".

وتأتى تخفيضات هذا العام فى أعقاب أكبر تسريح للموظفين فى تاريخ الشركة، وفى عام 2023، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتسريح 18000 عامل.

أبل تسرح أكثر من 700 موظف

خفضت شركة Apple من إنتاجها فى كاليفورنيا، وأعلنت شركة أبل عن تسريح أكثر من 600 موظف فى أبريل، وجاءت التخفيضات بعد أن قررت أبل الانسحاب من مشاريع شاشات السيارات والساعات الذكية.

قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة سلسلة من الإخطارات للامتثال لبرنامج إخطار تعديل وإعادة تدريب العمال، تم ربط أحد العناوين بمكتب تطوير شاشات جديد، بينما كانت العناوين الأخرى لجهود EV الخاصة بالشركة، وفقًا لتقرير بلومبرج.

وأغلقت أبل رسميًا مشروع EV الذى استمر لعقد من الزمان فى فبراير. فى ذلك الوقت، ذكرت بلومبرج أن بعض الموظفين سينتقلون إلى الذكاء الاصطناعى التوليدي، لكن سيتم تسريح آخرين.

تسلا تسرح أكثر من 10٪ من قوتها العاملة

أرسل الرئيس التنفيذى لشركة Tesla Elon Musk مذكرة إلى الموظفين فى 14 أبريل، عند منتصف الليل تقريبًا فى كاليفورنيا، لإبلاغهم بخطة الشركة لخفض أكثر من 10٪ من قوتها العاملة العالمية.

فى مذكرته على مستوى الشركة، استشهد Musk بـ "تكرار الأدوار والوظائف الوظيفية فى مناطق معينة" كسبب وراء التخفيضات.

وجاء فى رسالة بريد إلكترونى أُرسلت إلى الموظفين المفصولين، حصلت عليها BI: "اعتبارًا من الآن، لن تحتاج إلى القيام بأى عمل آخر وبالتالى لن يكون لديك حق الوصول إلى أنظمة Tesla والمواقع المادية".

إنتل تخطط لإلغاء آلاف الوظائف

أفادت بلومبرج فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن إنتل تخطط لإلغاء آلاف الوظائف استجابة لانخفاض أرباح الربع الثاني، نقلاً عن أشخاص لم تسمهم على دراية بهذه الخطوة.

تم الإعلان عن ذلك رسميًا فى الأول من أغسطس، حيث نشرت أرباح الربع الثاني، وتعتزم الشركة تقليص قوتها العاملة بنسبة 15٪ بحلول نهاية عام 2024.

Dell تخفض الوظائف للتركيز على منتجات الذكاء الاصطناعي

ذكرت بلومبرج أن Dell تخفض الوظائف فى فريق المبيعات، ولم يتضح على الفور عدد الوظائف التى تخطط Dell لإلغائها.

فى مذكرة تعلن عن التخفيضات، قال المسؤولون التنفيذيون للشركة إن الاختيار كان جزءًا من إعادة الهيكلة للتركيز بشكل أكبر على بيع منتجات الذكاء الاصطناعى وخدمات مراكز البيانات، حسبما ذكرت بلومبرج.

ولم تستجب ديل على الفور لطلب التعليق من بى آي، لكن متحدثًا باسمها قال لبلومبرج: "من خلال إعادة تنظيم فرق طرح منتجاتنا فى السوق وسلسلة مستمرة من الإجراءات، أصبحنا شركة أكثر رشاقة".

دروب بوكس تخفض نحو 20% من قوتها العاملة العالمية

أعلن الرئيس التنفيذى لشركة دروب بوكس درو هيوستن فى رسالة بالبريد الإلكترونى أرسلها إلى الموظفين أن شركة التخزين السحابى ستسرح 528 موظفًا، مستهدفة المناطق "المستثمرة بشكل مفرط أو ذات الأداء الضعيف".

كتب هيوستن: "بصفتى الرئيس التنفيذي، أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار والظروف التى أدت إليه، وأنا آسف حقًا لأولئك المتأثرين بهذا التغيير".

استشهد رئيس دروب بوكس بانخفاض الطلب والرياح المعاكسة الكلية فى الأعمال الأساسية للشركة، بالإضافة إلى مستويات الإدارة المفرطة، كعوامل مساهمة.

تخطط وكالة ناسا لخفض حوالى 5% من قوتها العاملة

يقوم مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا فى كاليفورنيا بخفض قوته العاملة للمرة الثانية هذا العام.

فى نوفمبر ، أعلنت الوكالة أنها تخطط لتسريح 325 موظفًا، أو حوالى 5% من قوتها العاملة. وتأتى هذه التخفيضات بعد جولة من عمليات التسريح فى فبراير ، حيث قام مختبر الدفع النفاث بخفض 530 موظفًا.

كتب مدير مختبر الدفع النفاث لورى ليشين فى مذكرة على مستوى الشركة: "على الرغم من أنه لا يمكننا أبدًا أن نتمتع برؤية مثالية للمستقبل، إلا أننى أعتقد بصدق أنه بعد هذا الإجراء سنكون على مستوى قوة عاملة أكثر استقرارًا فى المستقبل".