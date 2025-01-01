شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إدارة وقتك على فيس بوك بطريقة بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

تستهلك منصات التواصل الاجتماعى الكثير من الوقت، حيث إنه يجب أن تتبع وقتك ونشاطك على المنصة قبل استخدامها، ويقدم فيس بوك أدوات لمساعدتك في إدارة استخدامك من خلال ميزة "وقتك على فيسبوك".



وقتك على فيس بوك

ووفقا لما ذكره موقع " howtogeek"، يمكنك الحصول على تفصيل مفصل لنشاطك اليومي والأسبوعي، مما يسمح لك بعرض متوسط الوقت الذى تقضيه على التطبيق كل يوم، ويساعدك هذا على أن تصبح أكثر وعيًا بأنماط استخدامك.

إذا قضيت وقتًا أطول مما ينبغي، فيمكنك تعيين تذكيرات يومية بالوقت وتحديد حد لاستخدامك.

عندما تصل إلى الحد اليومي المحدد مسبقًا، سيخطرك فيسبوك، ويشجعك على أخذ استراحة والمشاركة في الأنشطة غير المتصلة بالإنترنت، ويمكنك أيضًا استخدام الوضع الهادئ لكتم الإشعارات.



كما أنه لمعرفة مقدار الوقت الذي تقضيه على فيسبوك وإدارة استخدامك، انتقل إلى إعدادات فيسبوك واضغط على "وقتك على فيسبوك" ضمن "التفضيلات".

