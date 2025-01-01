شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوظيفة مغرية وراتب خيالى.. طريقة جديدة لاختراقك عبر صفحتك على LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحقق السيبراني الشهير تايلور موناهان، أنه طرق الاحتيال عبر العملات المشفرة بات في انتشار أكبر، بعدما تم العثور على محتالين خبيثين يعملون في مجال العملات المشفرة وهم يصطادون ضحاياهم الذين بزعم توظيفهم عبر الإنترنت.

وطبقا لتصريحات المحقق السيبراني، فإن المحتالون يستخدمون منصات التوظيف مثل LinkedIn للوصول إلى الباحثين عن عمل، ويطلبون منهم إصلاح مشكلاتهم من خلال برامج مكالمات الفيديو، حيث يقوموا بحقن برامج ضارة للوصول إلى أجهزة كمبيوتر الضحايا، أن وتبدأ الجريمة من خلال إعداد منشور بوظيفة احتيالية لإغراء الأشخاص بالتقدم لهذا المنصب الرفيع المستوى.

حيث تتميز الوظيفة براتب سنوي يتراوح بين 300000 دولار إلى 350 ألف دولار، وبمجرد أن ينتهي الباحثون عن عمل من الإجابة على الأسئلة، يطلب منهم المحتالون تسجيل مقطع فيديو يجيبون فيه على السؤال الأخير، وعند النقر فوق الزر "طلب الوصول إلى الكاميرا"، تظهر مطالبة أخرى تطلب من الأشخاص إصلاح مشكلة في الكاميرا أو الميكروفون،وبمجرد القيام بذلك، سيطالبك Chrome بالتحديث/إعادة التشغيل "لإصلاح المشكلة"، ومن ثم سيتمكن من اختراقك.

وحذر المحقق أيضًا من أن المحتالين قد يقدمون تعليمات مختلفة للضحايا المحتملين لإصلاح الخلل، اعتمادًا على النظام الذي يستخدمونه – Mac أو Windows أو Linux.