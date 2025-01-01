شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متخليش فيس بوك يقترح عليك حاجة.. طريقة التحكم فى مقترحات الريلز والأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

يقترح موقع التواصل فيس بوك على المستخدمين العديد من الأشياء، أبرزها الأشخاص الذين قد تعرفهم والمشاركات التى تنتشر على Threads والريلز المتنوعة، هذه الميزات قد تكون مزعجة أحيانا، لذلك يمكنك السيطرة عليها ببساطة وإخفاءها.

اقتراحات "أشخاص قد تعرفهم"

تبدو ميزة "أشخاص قد تعرفهم" في فيس بوك مفيدة، ولكن في الممارسة العملية، غالبًا ما تقترح أشخاصًا عشوائيين، كثير منهم ليس لديك أي اهتمام بالتواصل معهم، والأسوأ من ذلك، أنها قد تقترح أشخاصًا تفضل تجنبهم.



لا توجد طريقة دائمة لإيقاف تشغيل هذه الميزة تمامًا، ومع ذلك، يمكنك إخفاء "اقتراحات الأشخاص الذين قد تعرفهم" على فيس بوك عند ظهورها.



من خلال إخفائها باستمرار، سيعمل فيس بوك في النهاية على تقليل تكرار هذه الاقتراحات، وعلى الرغم من أنها ليست حلاً مثاليًا، إلا أنها تساعد في تقليل عدد الاتصالات غير المرغوب فيها التي تتعرض لها.

اقتراحات مشاركات Threads

وصلت مشاركات Threads الآن إلى منصات الوسائط الاجتماعية مثل فيس بوك، حيث يمكن لهذه المنشورات أن تجعل تجربتك تبدو أكثر انقطاعًا عن الأشخاص والصفحات التي تهتم بها، وبدلاً من رؤية التحديثات من دائرتك، يتم الترحيب بك بمنشورات عشوائية من مستخدمي Threads.



لعل الطريقة الأكثر فعالية لتجنب ذلك هي عدم إنشاء حساب Threads، أو إذا كان لديك حساب، ففكر في حذفه.



إذا لم يكن هذا خيارًا، فيمكنك إخفاء المنشورات الفردية عند ظهورها، وذلك من خلال الضغط فوق النقاط الثلاث على أي منشور مقترح وحدد إخفاء.



بمرور الوقت، يجب أن يبدأ فيس بوك في عرض عدد أقل من منشورات Threads في موجزك.

اقتراحات الريلز Reels

يدمج فيس بوك في منصته الريلز مع دفع منشورات الفيديو القصيرة هذه بقوة إلى موجزك، بينما يستمتع بعض الأشخاص بالترفيه السريع، يجد البعض الآخر أن التدفق المستمر لـ Reels مزعج، خاصة عندما تأتي من حسابات عشوائية أو غير ذات صلة.



لا توجد طريقة لإيقاف تشغيل Reels تمامًا، ومع ذلك، تمامًا كما هو الحال مع منشورات Threads، يمكنك إخفاؤها بشكل فردي.



عندما تظهر علامة التبويب Reels، اضغط فوق النقاط الثلاث وحدد إخفاء، بمرور الوقت، يجب أن يقلل هذا من عدد Reels في موجزك.