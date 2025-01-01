تكنولوجيا: إطلاق تلفاز TCL C11K Lingxi QD-MiniLED بسطوع 3000 نتس وتحديث 288 هرتز وميزات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت TCL رسميًا تلفاز C11K Lingxi QD-MiniLED، الذي يمثل أحدث إبداعاتها في مجال التلفازات الذكية، ويجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري.

يتوفر التلفاز بحجمين، 65 بوصة و75 بوصة، حيث يُباع الأول بسعر 11999 يوانًا (1644 دولارًا) والثاني بسعر 15999 يوانًا (2192 دولارًا). يتميز بتقنية QD-MiniLED التي تجمع بين مزايا Mini LED وQuantum Dot، ما يمنحه صورة مذهلة وجودة لا مثيل لها.

كما يحتوي الجهاز على شاشة جناح الفراشة المرصعة بالنجوم، مما يساهم في تعزيز التباين وتقليل الانعكاسات، ليظل الخيار المثالي في جميع ظروف الإضاءة.

يُزود التلفاز بتقنيات متقدمة مثل التحكم في الضوء WVA، وخوارزميات الظل الديناميكية، وتقنية العدسات الدقيقة فائقة التركيز، مما يساهم في تحسين الوضوح وتقليل الهالات، وضمان إضاءة خلفية موحدة. تأتي الشاشة مع لوحة Huaxing HVA وتمد بسطوع XDR يصل إلى 3000 نتس في المتر المربع.

تقدم تقنية Quantum Dot Pro 2025 زيادة في السطوع بنسبة 25% ودقة ألوان مدهشة تدوم لفترة أطول. كما يتمتع التلفاز بدقة ألوان ΔE<0.99 ويُظهر نطاق ألوان BT.709 بنسبة 157%، مما يضمن صورًا حية وواقعية.

يتميز التلفاز أيضًا بتقنيات التعتيم المحلي، حيث يتيح الطراز 65 بوصة 1008 منطقة، بينما يوفر الطراز 75 بوصة 1248 منطقة. تُشغل هذه المزايا بتقنية 23 بت المزدوجة، التي تتيح تحكمًا دقيقًا في الإضاءة الخلفية والتعتيم الهجين، مما يؤدي إلى أكثر من 10 مليار مستوى من التحكم في الإضاءة.

كما يُشغل التلفاز بمعالج A73 ثنائي النواة (A732 + A732) مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت. ويضم أيضًا منافذ HDMI 2.1، USB 2.0، USB 3.0، Bluetooth، Wi-Fi، وواجهة شبكة.

يعمل التلفاز بنظام Lingkong OS 3.0 الذي يوفر واجهة قابلة للتخصيص وسهولة في التنقل. كما يدعم البروتوكولات FTP وSMB وNFS وWebDAV، فضلاً عن بروتوكولات NAS الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يدمج نظام Fuxi AI Large Model، الذي يقدم 16 وظيفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الارتقاء الديناميكي، تقليل الضوضاء، والتعرف على المشهد التكيفي لتحسين الصور.

للاعبي الفيديو، يوفر التلفاز معدل تحديث 288 هرتز مع VRR (معدل التحديث المتغير) وتقنية T-HRR، مما يضمن تجربة مرئية سلسة واستجابة سريعة. كما يقدم موضوعات مخصصة لأجهزة Xbox وSwitch وPlayStation لتعزيز تجربة الألعاب.

أخيرًا، يتمتع التلفاز بمكبرات صوت Hi-END مصممة من Bang & Olufsen لتقديم صوت سينمائي واضح استثنائي، ويدعم تقنيات Dolby Vision IQ وIMAX Enhanced وHDR10+، مما يعزز من تجربتك الترفيهية.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز بتصميم نحيف للغاية بسمك 60 ملم فقط، ويأتي مع حامل حائط مغناطيسي مخصص للحصول على لمسة نهائية أنيقة.

لقد قامت TCL مؤخرًا أيضًا بتوسيع عروضها بإطلاق تلفاز Hisense 110UX MiniLED في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى تلفازات T6L 4K QD-Mini LED، التي تقدم تقنيات Fuxi AI، ومعدل تحديث 288 هرتز، وXDR مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع.

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