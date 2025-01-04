شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ترفض تصحيح خطأ فى خرائطها يرسل مئات السائحين إلى موقع خاطئ والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير حديث أن خرائط جوجل تسمى أكثر من مكان بنفس الاسم مما يؤدى إلى وصول المستخدمين إلى وجهات غير أماكنهم التى يقصدونها، ولابد أن تصلح جوجل هذا الخطأ فى تسميات الموقع حتى لا يؤدي لوصول المستخدمين إلى أماكن لا يريدونها ويسبب أزمات كبيرة.

وفى توضيح لأزمة خطأ خرائط جوجل، قال التقرير أن عدد مستخدمي خرائط جوجل النشطين شهريًا يبلغ أكثر من مليار مستخدم، والعديد من هؤلاء المستخدمين يعتمدون على التطبيق كل يوم، وعلى مستوى العالم، تحتل خرائط جوجل المرتبة الثالثة بين أكثر تطبيقات جوجل تنزيلًا بعد يوتيوب ويوتيوب كيدز.

ولكى يصل تطبيق الملاحة إلى هذا المستوى من النجاح، كان لابد أن يثبت نفسه كمصدر موثوق للاتجاهات يومًا بعد يوم، ومن المؤكد أن إصدارات أندرويد وiOS من خرائط جوجل قطعت شوطًا طويلاً.



ولم يكن هاتف iPhone الأصلي مزودًا بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لذا استخدمت خرائط Google نظام الاتصال الخلوي لتحديد موقع المستخدم.

وبحلول الوقت الذي ظهر فيه نظام Android 2.0 على هاتف Motorola DROID في نوفمبر 2009، كانت الاتجاهات خطوة بخطوة ميزة مجانية لمستخدمي Android.

وعندما حلت خرائط Apple محل خرائط Google على نظام iOS في ديسمبر 2012، أصبحت خرائط Google التي تحتوي على اتجاهات خطوة بخطوة مجانية متاحة مجانًا من متجر التطبيقات، ومنذ ذلك الحين، حولت Google خرائطها إلى أداة تطبيق ملاحة من خلال إضافة ميزات تفعل أكثر من مجرد نقلك من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" بسرعة وأمان.

على سبيل المثال، عندما تصل إلى النقطة "ب"، ستخبرك خرائط جوجل بالمكان الذي يجب أن تقضي فيه الليل، وتستمتع بوجبة، وتجد أماكن الترفيه والمعالم، وتتناول القهوة، والمزيد.

ولكن مرة أخرى، تعتمد شعبية التطبيق على مدى دقته في إرشادك إلى وجهتك، ورغم أن خرائط جوجل تتمتع بسجل جيد، إلا أنها في بعض الأحيان تضل الطريق ، وقد حدث هذا مرة أخرى حيث انتهى الأمر بمئات السائحين في الهند الذين يعتمدون على خرائط جوجل للوصول إلى معبد كولور موكامبيكا إلى مسافة 60 ميلاً.

يبدو أن هذه مشكلة أدت إلى وصول السائقين عن طريق الخطأ إلى قرية تسمى Nandalike بدلاً من التوقف عند المعبد ، لكن يبدو أن المزيد من مستخدمي خرائط Google ينتهي بهم الأمر في القرية النائية.

وتحدث المشكلة بسبب خطأ بسيط يمكن لـ Google إصلاحه بسهولة ولكن لسبب ما لم يتمكن من ذلك، ويقوم التطبيق بتسمية معبد أصغر مخصص للإلهة Mookambikain في Nandalike باسم معبد Kollur Mookambika ويرسل السائقين إلى هناك عن طريق الخطأ.

ويمكنك أن ترى أن أسماء المعبدين متشابهة بما يكفي لتكون مربكة ولكن لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة صعبة للتعامل معها.

ولإظهار كيف يمكن لخطأ واحد في خرائط جوجل أن يكون له تأثير كبير، قال أحد سكان ناداليكي إن "مئات المركبات" وصلت إلى القرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وذكر أن جوجل بحاجة إلى تصحيح هذه المشكلة، حتى أثناء استخدام خرائط جوجل، يحتاج السائقون المتجهون إلى معبد كولور موكامبيكا إلى مراقبة علامات الطريق للتأكد من أنهم يتجهون في الاتجاه الصحيح.



وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم توجيه مئات المركبات بشكل خاطئ إلى نانداليك ، ويجب تصحيح الإدخال الموجود على الخريطة لتخفيف الصعوبات التي يواجهها السياح"، كما قال أحد السكان المحليين الذين يعيشون في نانداليك، وعلى الرغم من أن العديد من السياح أبلغوا جوجل عن المشكلة، إلا أن التسمية الخاطئة للمعبد الأصغر لم يتم إصلاحها ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.