إخلاء طبي لمواطن في الكويت لاستكمال علاجه بالمملكة

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دورة ثانية لمؤشر التعليم الرقمي
أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أمس، الدورة الثانية للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي لقياس وتقييم حالة التعليم الرقمي لعام 2024،...
البسامي يتفقد الأمن الدبلوماسي
تفقد مدير الأمن العام الفريق، محمد البسامي، مقر القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في مدينة الرياض، وشملت جولته غرفة التحكم...
تأهل 44 طالبا لإبداع 2025
تأهل 44 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2025» على المستوى...
365 ألف جولة رقابية وتوعوية
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 365 ألف جولة رقابية وزيارة على المنشآت التجارية والغذائية، بمختلف مدن ومحافظات المنطقة خلال...
إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحي الفاروق في جدة
شرعت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق ضمن نطاق بلدية...
35 % ارتفاع عدد المعتمرين في الربع الثالث 2024
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, عن نتائج إحصاءات العمرة للربع الثالث من عام 2024 ، حيث أظهرت أن إجمالي المعتمرين بلغ ما مقداره6,254,751...
أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحي الفاروق
شرعت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق...
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