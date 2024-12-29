إخلاء طبي لمواطن في الكويت لاستكمال علاجه بالمملكة

دورة ثانية لمؤشر التعليم الرقمي أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أمس، الدورة الثانية للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي لقياس وتقييم حالة التعليم الرقمي لعام 2024،... الرياض: الرياض: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1446 هـ 28 جمادى الآخرة 1446 هـ

البسامي يتفقد الأمن الدبلوماسي تفقد مدير الأمن العام الفريق، محمد البسامي، مقر القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في مدينة الرياض، وشملت جولته غرفة التحكم... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1446 هـ 28 جمادى الآخرة 1446 هـ

تأهل 44 طالبا لإبداع 2025 تأهل 44 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2025» على المستوى... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1446 هـ 28 جمادى الآخرة 1446 هـ

365 ألف جولة رقابية وتوعوية نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 365 ألف جولة رقابية وزيارة على المنشآت التجارية والغذائية، بمختلف مدن ومحافظات المنطقة خلال... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1446 هـ 28 جمادى الآخرة 1446 هـ

إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحي الفاروق في جدة شرعت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق ضمن نطاق بلدية... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1446 هـ 28 جمادى الآخرة 1446 هـ

35 % ارتفاع عدد المعتمرين في الربع الثالث 2024 أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, عن نتائج إحصاءات العمرة للربع الثالث من عام 2024 ، حيث أظهرت أن إجمالي المعتمرين بلغ ما مقداره6,254,751... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1446 هـ 28 جمادى الآخرة 1446 هـ

أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحي الفاروق شرعت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1446 هـ 28 جمادى الآخرة 1446 هـ

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