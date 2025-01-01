السعودية | في الصياهد.. “واحة الأمن” رؤية مبتكرة للبيئة والتراث والتقنية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن في الصياهد.. “واحة الأمن” رؤية مبتكرة للبيئة والتراث والتقنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت وزارة الداخلية، اليوم، معرضها (واحة الأمن) المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد بأجنحة لإمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية وعدد من الإدارات.

وتميزت مشاركة وزارة الداخلية هذا العام – للمرة الرابعة – بتصميم مستوحى من جبل طويق، بأركان متنوعة تحكي إنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية وتحسين جودة الحياة، ينقل زوّار (واحة الأمن) عبر عصور من تاريخ الأمن والخدمة، المتجذّر منذ تأسيس المملكة حتى اليوم، وصولًا إلى التنمية والرخاء، إلى أبرز تقنيات وزارة الداخلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على البيئة واستدامتها، والسلامة العامة، وتسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن مناسكهم، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وخدمات مراكز العمليات الموحدة (911)، الإنسانية والأمنية، وخدمات الأحوال المدنية والجوازات والأمن العام، والخدمات الطبية والإسعافية.

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وشكّل ميدان الرماية في معرض (واحة الأمن) نقطة جذب رئيسة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بتقديم تجربة الرماية تحت إشراف مدربين محترفين من نخبة الضباط والأفراد، ومشاهدة الفرضيات العسكرية، وفعاليات استعراضية شاركت فيها فرق موسيقية، وفرق الهجانة والخيالة، والفلكلورات الشعبية لإمارات الخليج 365.

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