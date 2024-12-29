شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الصحفية شذى صباغ بعد إصابتها خلال الاشتباكات بمخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الصحفية شذى صباغ بعد إصابتها برصاصة في الرأس خلال الاشتباكات في مخيم جنين.



شذى الصباغ

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد 36 مواطنا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر السبت، مشيرة إلى أن 24 شهيدا منهم بشمال القطاع.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.