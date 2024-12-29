تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Slim يتخطى حدث Unpacked Galaxy القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنافس سامسونج مع عملاق التكنولوجيا ابل لإطلاق أنحف الهواتف الذكية في الأسواق، إلا هاتف Galaxy S25 Slim يتخطى حدث Unpacked Galaxy القادم لينطلق بشكل رسمي في وقت لاحق في 2025.

تتجه الأضواء إلى شركة سامسونج في ترقب لإنطلاق مؤتمرها الرسمي في 22 من يناير المقبل، حيث تقدم جيل جديد من هواتف Galaxy S.

ومن المقرر أن تكشف سامسونج خلال الحدث عن هواتف Galaxy S25 ، وGalaxy S25 Plus، وGalaxy S25 Ultra، بينما تؤجل العملاق الكوري الإعلان عن إصدار Slim إلى موعد أخر العام المقبل.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت من “Android Authority” على أن هاتف S25 Slim أو الذي سجل سابقاً بنموذج رقم “SM-S937” لم يظهر في الإصدار التجريبي من تحديث One UI 7 القادم مما يؤكد على أن هذا الإصدار لن يظهر في حدث سامسونج القادم.

من جانب أخر أكد مصدر التسريبات على أن هواتف سامسونج التي سجلت بأرقام SM-S931U وSM-S936U وSM-S938U ظهرت في تحديث واجهة المستخدم، والتي تعود لهواتف Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus، وGalaxy S25 Ultra.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف S25 Slim ينطلق بشكل رسمي في الموعد المحدد لإطلاق الإصدار الجديد من هواتف FE العام المقبل، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول أنحف الهواتف الذكية التي تنافس في الأسواق العام المقبل.

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