شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع من مايكروسوفت تلمح لإعادة إطلاق هاتفها القابل للطى Surface Duo والان مع تفاصيل الخبر

سجلت مايكروسوفت براءة اختراع مؤخرًا، تشير إلى تخطيطها إعادة إطلاق هاتفها الذكى القابل للطي Surface Duo، حيث لا تزال الشركة تتوصل إلى أفكار حول المفصلات التي تعد مفتاحًا لجعل الأجهزة القابلة للطي تعمل، والتصميم غير المعتاد للمفصلة، ​​والطريقة التي تم توضيحها بها في براءة الاختراع، تجعلها مختلفة عما نتوقعه من مايكروسوفت والأجهزة القابلة للطي بشكل عام.

وتستخدم أغلب الهواتف الذكية القابلة للطي مفصلًا على شكل "قطرة ماء"، حيث تتخذ الشاشة المرنة شكل قطرة ماء عند النقطة التي يتم طيها فيها لتحسين المتانة وتقليل أي تجعد، لكن براءة اختراع مايكروسوفت لا يبدو أنها تتضمن هذا التصميم المألوف، و بدلاً من ذلك، يبدو أن المفصل يستخدم أقسامًا مختلفة من "التجميع الفرعي" تنزلق وتنثني لتسهيل حركة الشاشة المرنة.

كما إنه نهج مختلف عن Surface Duo و Surface Duo 2 ، اللذين كان لديهما شاشتان منفصلتان متصلتان بآلية مفصلية مركزية، وأكثر مثل نظام الشاشة الفردية الموجود في هواتف لشركات أخرى.

فى حين أننا نرغب في رؤية Surface Duo جديد، فقد لا يكون الهاتف الذكي هو الجهاز الوحيد الذي تخطط له Microsoft لمفصلتها، عند التعمق في بعض الصياغة المستخدمة في براءة الاختراع، نجد أنها تذكر على وجه التحديد "أجهزة الهواتف الذكية القابلة للطي"،



ولكنها تذكر أيضًا "أجهزة الحوسبة التي تتضمن أجزاء الجهاز الأولى والثانية التي يتم توصيلها بتجميع المفصلة.



ومع ذلك، تتحدث براءة الاختراع عن كيفية إعاقة الهواتف الذكية القابلة للطي بسبب مشكلات الموثوقية، وكيف يفضل المشترون الأجهزة الأرق على الأجهزة الأكثر سمكًا.

وتم تصميم المفصل الحاصل على براءة اختراع لمعالجة هاتين المشكلتين، وعلى الرغم من أن المفصل قد يكون مناسبًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلا أن الصياغة تميل أكثر إلى استخدامه على الأجهزة الأصغر، لذلك قد يكون ببساطة يغطي جميع قواعده لأغراض براءة الاختراع.

إنها ليست أول براءة اختراع لمفصلة تسجلها مايكروسوفت أيضًا، ففي عام 2019 كانت لديها فكرة ملء المفصلة بالسائل أو الغاز لتحسين المتانة، وفي عام 2022 توصلت إلى طريقة حيث يمكن طي شاشة واحدة للداخل والخارج، وهو الأمر الذي أعادت النظر فيه مرة أخرى في عام 2023، و تم إصدار Surface Duo 2 في عام 2022، وانتهى دعم البرامج له في أواخر عام 2024.