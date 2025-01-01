شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات استعادة الشكل القديم لتطبيق البريد الإلكترونى على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

كان من المتوقع بشدة أن يتم دمج الذكاء الاصطناعي في iPhone، ويبدو أن هذا كان متوقعًا أكثر من قبل المحللين والمستثمرين وليس المستخدم العادي، وقد وضعت Apple Intelligence الذكاء الاصطناعى فى جميع الأماكن الرئيسية التى تحدد iPhone، بما في ذلك البريد والصور وSafari والإشعارات والملاحظات - وما إلى ذلك.

ولكن هذه التغييرات لم تحظ بالترحيب من قبل الجميع، حيث لا يزال إعادة تصميم الصور يختبر صبر مستخدمي iPhone ، ولكن تطبيق البريد ليس بعيدًا جدًا عن سباق الغضب، وعلى Reddit ومنتديات المستخدمين الأخرى، كان العديد من الأشخاص ينفسون عن إحباطهم ضد نظام التصنيف الجديد، الذي يصنف رسائل البريد الإلكتروني عبر فئات مختلفة.

وبفضل جهود شركة أبل، يفتقد المستخدمون إلى البساطة المتمثلة في رؤية جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم مرتبة بشكل أنيق حسب الترتيب الزمني، فضلاً عن ذلك، فإن الضغط على علامات الفئات في الأعلى للعثور على أنواع معينة من رسائل البريد الإلكتروني المصنفة عبر الفئات الأساسية والمعاملات والتحديثات، من بين مستويات أخرى، يمثل مشكلة أخرى.



لم يطلب أحد هذا، ولم يرغب أحد في ذلك"، هذا ما كتبه أحد المستخدمين المحبطين. كما أبلغ العديد من المستخدمين أن التصنيف في البريد الإلكتروني ليس دقيقًا دائمًا، كما ذكر عدد قليل منهم أن نظام القراءة يعمل بشكل عشوائي بالنسبة لهم.

ولحسن الحظ، يمكنك العودة إلى المظهر القديم والأهم من ذلك، المظهر المألوف لتطبيق Mail قبل أن يغير طرح الذكاء الاصطناعي مع نظام التشغيل iOS 18 الأمور على جهاز iPhone الخاص بك.



1 - عند فتح تطبيق البريد على جهاز iPhone، اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا. سترى الآن نافذة صغيرة تعرض معاينات لطريقة عرض البريد القديمة والجديدة.

2 - كل ما عليك فعله هو تحديد مربع الاختيار أسفل عرض القائمة، وستكون جاهزًا للبدء، وإذا كنت مترددًا بشأن الفئات، فاسحب زر الفئة على شكل حبة دواء في الأعلى، وستنتقل إلى عرض كل البريد، حيث يتم سرد جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بالترتيب دون أي فرز حسب الفئات.

3 - يمكنك أيضًا الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، المخزنة بشكل مجمع عبر صناديق وارد مختلفة من اللوحة الجانبية .

4 - في حالة تعطيل الفئات فوق صناديق البريد في الزاوية العلوية اليسرى افتح اللوحة الجانبية، ثم مرر لأسفل وحدد خيار " كل البريد".